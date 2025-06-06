SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SuperGOLD V6 STD
Saiful Arifin

SuperGOLD V6 STD

Saiful Arifin
1 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 89%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
181
Bénéfice trades:
163 (90.05%)
Perte trades:
18 (9.94%)
Meilleure transaction:
482.96 USD
Pire transaction:
-120.52 USD
Bénéfice brut:
3 380.11 USD (63 946 pips)
Perte brute:
-698.23 USD (49 300 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (286.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 866.59 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
52.38%
Charge de dépôt maximale:
6.83%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.18
Longs trades:
181 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
4.84
Rendement attendu:
14.82 USD
Bénéfice moyen:
20.74 USD
Perte moyenne:
-38.79 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-517.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-517.81 USD (6)
Croissance mensuelle:
6.69%
Prévision annuelle:
81.12%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
517.81 USD (10.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.64% (517.81 USD)
Par fonds propres:
44.51% (1 844.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 175
archived 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 815
archived 1.9K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
archived 0
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +482.96 USD
Pire transaction: -121 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +286.86 USD
Perte consécutive maximale: -517.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
SPESIAL XAUUSD/GOLD  EA Supergold  by platinumforex.id
Note moyenne:
Nicholas
33
Nicholas 2025.06.06 21:42 
 

it's an okay signal, decent enough... can't complain!

doesn't use a stoploss but that's straightforward to see on the trading history tab, i assume you subscribe well-knowing a bit of drawdown is okay for you.

no problems with slippage or execution for me

2025.09.25 09:00
Share of trading days is too low
2025.09.10 06:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 02:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 01:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.18 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 16:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.06 00:07
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 9.8% of days out of the 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 00:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.61% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
