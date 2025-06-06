- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 220
盈利交易:
1 084 (88.85%)
亏损交易:
136 (11.15%)
最好交易:
498.01 USD
最差交易:
-2 833.05 USD
毛利:
10 958.81 USD (484 215 pips)
毛利亏损:
-5 966.79 USD (284 878 pips)
最大连续赢利:
53 (145.46 USD)
最大连续盈利:
2 715.87 USD (8)
夏普比率:
0.06
交易活动:
34.97%
最大入金加载:
14.33%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
9 小时
采收率:
1.76
长期交易:
1 220 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.84
预期回报:
4.09 USD
平均利润:
10.11 USD
平均损失:
-43.87 USD
最大连续失误:
5 (-402.70 USD)
最大连续亏损:
-2 833.05 USD (1)
每月增长:
17.88%
年度预测:
217.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
117.18 USD
最大值:
2 833.05 USD (49.56%)
相对跌幅:
结余:
49.56% (2 833.05 USD)
净值:
55.85% (1 726.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1210
|archived
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.6K
|archived
|381
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|199K
|archived
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +498.01 USD
最差交易: -2 833 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +145.46 USD
最大连续亏损: -402.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
SPESIAL XAUUSD/GOLD EA Supergold by platinumforex.id
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
171%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
80
99%
1 220
88%
35%
1.83
4.09
USD
USD
56%
1:500
it's an okay signal, decent enough... can't complain!
doesn't use a stoploss but that's straightforward to see on the trading history tab, i assume you subscribe well-knowing a bit of drawdown is okay for you.
no problems with slippage or execution for me