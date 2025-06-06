SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SuperGOLD V6 STD
Saiful Arifin

SuperGOLD V6 STD

Saiful Arifin
1 recensione
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 89%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
182
Profit Trade:
164 (90.10%)
Loss Trade:
18 (9.89%)
Best Trade:
482.96 USD
Worst Trade:
-120.52 USD
Profitto lordo:
3 382.11 USD (64 146 pips)
Perdita lorda:
-698.23 USD (49 300 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (286.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 866.59 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
52.38%
Massimo carico di deposito:
6.83%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.18
Long Trade:
182 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.84
Profitto previsto:
14.75 USD
Profitto medio:
20.62 USD
Perdita media:
-38.79 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-517.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-517.81 USD (6)
Crescita mensile:
6.64%
Previsione annuale:
81.09%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
517.81 USD (10.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.64% (517.81 USD)
Per equità:
44.51% (1 844.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 176
archived 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 817
archived 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +482.96 USD
Worst Trade: -121 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +286.86 USD
Massima perdita consecutiva: -517.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
114 più
SPESIAL XAUUSD/GOLD  EA Supergold  by platinumforex.id
Valutazione media:
Nicholas
33
Nicholas 2025.06.06 21:42 
 

it's an okay signal, decent enough... can't complain!

doesn't use a stoploss but that's straightforward to see on the trading history tab, i assume you subscribe well-knowing a bit of drawdown is okay for you.

no problems with slippage or execution for me

2025.09.25 09:00
Share of trading days is too low
2025.09.10 06:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 02:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 01:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 14:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.18 10:49
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 16:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.06 00:07
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 9.8% of days out of the 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 00:07
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.61% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
