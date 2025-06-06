- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
182
Profit Trade:
164 (90.10%)
Loss Trade:
18 (9.89%)
Best Trade:
482.96 USD
Worst Trade:
-120.52 USD
Profitto lordo:
3 382.11 USD (64 146 pips)
Perdita lorda:
-698.23 USD (49 300 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (286.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 866.59 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
52.38%
Massimo carico di deposito:
6.83%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.18
Long Trade:
182 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.84
Profitto previsto:
14.75 USD
Profitto medio:
20.62 USD
Perdita media:
-38.79 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-517.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-517.81 USD (6)
Crescita mensile:
6.64%
Previsione annuale:
81.09%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
517.81 USD (10.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.64% (517.81 USD)
Per equità:
44.51% (1 844.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|176
|archived
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|817
|archived
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +482.96 USD
Worst Trade: -121 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +286.86 USD
Massima perdita consecutiva: -517.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
SPESIAL XAUUSD/GOLD EA Supergold by platinumforex.id
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
89%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
34
96%
182
90%
52%
4.84
14.75
USD
USD
45%
1:500
it's an okay signal, decent enough... can't complain!
doesn't use a stoploss but that's straightforward to see on the trading history tab, i assume you subscribe well-knowing a bit of drawdown is okay for you.
no problems with slippage or execution for me