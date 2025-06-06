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Сигналы / MetaTrader 4 / SuperGOLD V6 STD
Saiful Arifin

SuperGOLD V6 STD

Saiful Arifin
Saiful Arifin

Saiful Arifin

5 (1)
Free Signal Forex & Join Robot Forex Gratis Tanpa Sharing Profit.
info bisa di group telegram
https://t.me/freeEAbyPlatinumforex
caranya:
6 сигналов
1 отзыв
Надежность
80 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 169%
FBS-Real-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 209
Прибыльных трейдов:
1 076 (88.99%)
Убыточных трейдов:
133 (11.00%)
Лучший трейд:
498.01 USD
Худший трейд:
-2 833.05 USD
Общая прибыль:
10 877.35 USD (478 201 pips)
Общий убыток:
-5 949.32 USD (283 133 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (145.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 715.87 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
34.97%
Макс. загрузка депозита:
14.33%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
1.74
Длинных трейдов:
1 209 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
4.08 USD
Средняя прибыль:
10.11 USD
Средний убыток:
-44.73 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-402.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 833.05 USD (1)
Прирост в месяц:
16.81%
Годовой прогноз:
203.91%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
117.18 USD
Максимальная:
2 833.05 USD (49.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.56% (2 833.05 USD)
По эквити:
55.85% (1 726.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1199
archived 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.5K
archived 381
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 195K
archived 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +498.01 USD
Худший трейд: -2 833 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +145.46 USD
Макс. убыток в серии: -402.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 7
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
еще 115...
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SPESIAL XAUUSD/GOLD  EA Supergold  by platinumforex.id
Средняя оценка:
Nicholas
38
Nicholas 2025.06.06 21:42 
 

it's an okay signal, decent enough... can't complain!

doesn't use a stoploss but that's straightforward to see on the trading history tab, i assume you subscribe well-knowing a bit of drawdown is okay for you.

no problems with slippage or execution for me

2026.07.20 08:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.28 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.12 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.10 05:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.24 22:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.19 19:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.01 20:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.28 06:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.07 02:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.02 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.25 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.19 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.10 11:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.10 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.25 00:47
Share of trading days is too low
2026.02.16 08:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.16 01:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.09 08:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.05 06:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.04 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SuperGOLD V6 STD
30 USD в месяц
169%
0
0
USD
6.9K
USD
80
99%
1 209
88%
35%
1.82
4.08
USD
56%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

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