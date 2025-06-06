- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 209
Прибыльных трейдов:
1 076 (88.99%)
Убыточных трейдов:
133 (11.00%)
Лучший трейд:
498.01 USD
Худший трейд:
-2 833.05 USD
Общая прибыль:
10 877.35 USD (478 201 pips)
Общий убыток:
-5 949.32 USD (283 133 pips)
Макс. серия выигрышей:
53 (145.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 715.87 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
34.97%
Макс. загрузка депозита:
14.33%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
1.74
Длинных трейдов:
1 209 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
4.08 USD
Средняя прибыль:
10.11 USD
Средний убыток:
-44.73 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-402.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 833.05 USD (1)
Прирост в месяц:
16.81%
Годовой прогноз:
203.91%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
117.18 USD
Максимальная:
2 833.05 USD (49.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.56% (2 833.05 USD)
По эквити:
55.85% (1 726.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1199
|archived
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.5K
|archived
|381
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|195K
|archived
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +498.01 USD
Худший трейд: -2 833 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +145.46 USD
Макс. убыток в серии: -402.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
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SPESIAL XAUUSD/GOLD EA Supergold by platinumforex.id
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
169%
0
0
USD
USD
6.9K
USD
USD
80
99%
1 209
88%
35%
1.82
4.08
USD
USD
56%
1:500
it's an okay signal, decent enough... can't complain!
doesn't use a stoploss but that's straightforward to see on the trading history tab, i assume you subscribe well-knowing a bit of drawdown is okay for you.
no problems with slippage or execution for me