İşlemler:
226
Kârla kapanan işlemler:
157 (69.46%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (30.53%)
En iyi işlem:
13.48 USD
En kötü işlem:
-9.62 USD
Brüt kâr:
461.39 USD (46 161 pips)
Brüt zarar:
-492.92 USD (48 280 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (43.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.26 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
7.19%
Maks. mevduat yükü:
7.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
200 (88.50%)
Satış işlemleri:
26 (11.50%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.14 USD
Ortalama kâr:
2.94 USD
Ortalama zarar:
-7.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.48 USD (3)
Aylık büyüme:
-14.76%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.10 USD
Maksimum:
128.56 USD (43.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.87% (128.56 USD)
Varlığa göre:
7.11% (12.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|206
|USDJPY
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-63
|USDJPY
|31
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.5K
|USDJPY
|2.4K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.48 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +43.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.31 × 118
|
Exness-Real2
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|0.84 × 91
|
ICMarkets-Live17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 1084
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live11
|1.64 × 3079
|
Exness-Real9
|2.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|2.75 × 28
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.76 × 92
|
BlueberryMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|3.00 × 8
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|3.28 × 318
|
ICMarketsSC-Live20
|3.35 × 301
|
Tickmill-Live02
|3.47 × 70
|
DooPrime-Live 4
|3.47 × 19
İnceleme yok
