Xiang Gao

TheTen

Xiang Gao
0 inceleme
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 38 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -16%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
226
Kârla kapanan işlemler:
157 (69.46%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (30.53%)
En iyi işlem:
13.48 USD
En kötü işlem:
-9.62 USD
Brüt kâr:
461.39 USD (46 161 pips)
Brüt zarar:
-492.92 USD (48 280 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (43.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.26 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
7.19%
Maks. mevduat yükü:
7.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
200 (88.50%)
Satış işlemleri:
26 (11.50%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.14 USD
Ortalama kâr:
2.94 USD
Ortalama zarar:
-7.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.48 USD (3)
Aylık büyüme:
-14.76%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
46.10 USD
Maksimum:
128.56 USD (43.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.87% (128.56 USD)
Varlığa göre:
7.11% (12.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 206
USDJPY 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -63
USDJPY 31
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -4.5K
USDJPY 2.4K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.48 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +43.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.31 × 118
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.84 × 91
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 1084
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
ICMarketsSC-Live11
1.64 × 3079
Exness-Real9
2.60 × 10
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
HFMarketsSV-Live Server 6
2.76 × 92
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
Tickmill-Live09
3.00 × 8
ICMarkets-Live15
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
3.28 × 318
ICMarketsSC-Live20
3.35 × 301
Tickmill-Live02
3.47 × 70
DooPrime-Live 4
3.47 × 19
18 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.14 23:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 23:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 00:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 220 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 18:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 23:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 01:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 16:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 08:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TheTen
Ayda 38 USD
-16%
0
0
USD
164
USD
35
100%
226
69%
7%
0.93
-0.14
USD
44%
1:500
Kopyala

