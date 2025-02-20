- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
226
Profit Trade:
157 (69.46%)
Loss Trade:
69 (30.53%)
Best Trade:
13.48 USD
Worst Trade:
-9.62 USD
Profitto lordo:
461.39 USD (46 161 pips)
Perdita lorda:
-492.92 USD (48 280 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (43.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.26 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
7.19%
Massimo carico di deposito:
7.92%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
200 (88.50%)
Short Trade:
26 (11.50%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
2.94 USD
Perdita media:
-7.14 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.48 USD (3)
Crescita mensile:
-11.65%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.10 USD
Massimale:
128.56 USD (43.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.87% (128.56 USD)
Per equità:
7.11% (12.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|206
|USDJPY
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-63
|USDJPY
|31
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4.5K
|USDJPY
|2.4K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.48 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +43.78 USD
Massima perdita consecutiva: -27.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.31 × 118
|
Exness-Real2
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|0.84 × 91
|
ICMarkets-Live17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 1084
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live11
|1.64 × 3079
|
Exness-Real9
|2.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|2.75 × 28
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.76 × 92
|
BlueberryMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|3.00 × 8
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|3.28 × 318
|
ICMarketsSC-Live20
|3.35 × 301
|
Tickmill-Live02
|3.47 × 70
|
DooPrime-Live 4
|3.47 × 19
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
38USD al mese
-16%
0
0
USD
USD
164
USD
USD
35
100%
226
69%
7%
0.93
-0.14
USD
USD
44%
1:500