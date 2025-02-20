SegnaliSezioni
Xiang Gao

TheTen

Xiang Gao
0 recensioni
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 38 USD al mese
crescita dal 2025 -16%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
226
Profit Trade:
157 (69.46%)
Loss Trade:
69 (30.53%)
Best Trade:
13.48 USD
Worst Trade:
-9.62 USD
Profitto lordo:
461.39 USD (46 161 pips)
Perdita lorda:
-492.92 USD (48 280 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (43.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.26 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
7.19%
Massimo carico di deposito:
7.92%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
200 (88.50%)
Short Trade:
26 (11.50%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.14 USD
Profitto medio:
2.94 USD
Perdita media:
-7.14 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.48 USD (3)
Crescita mensile:
-11.65%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.10 USD
Massimale:
128.56 USD (43.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.87% (128.56 USD)
Per equità:
7.11% (12.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 206
USDJPY 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -63
USDJPY 31
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4.5K
USDJPY 2.4K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.48 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +43.78 USD
Massima perdita consecutiva: -27.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live07" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.31 × 118
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.84 × 91
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 1084
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
ICMarketsSC-Live11
1.64 × 3079
Exness-Real9
2.60 × 10
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
HFMarketsSV-Live Server 6
2.76 × 92
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
Tickmill-Live09
3.00 × 8
ICMarkets-Live15
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
3.28 × 318
ICMarketsSC-Live20
3.35 × 301
Tickmill-Live02
3.47 × 70
DooPrime-Live 4
3.47 × 19
18 più
Non ci sono recensioni
2025.09.14 23:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 23:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 00:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 220 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 18:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 23:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 01:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 16:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 08:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
