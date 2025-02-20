- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
789
盈利交易:
573 (72.62%)
亏损交易:
216 (27.38%)
最好交易:
14.18 USD
最差交易:
-18.60 USD
毛利:
1 547.98 USD (152 751 pips)
毛利亏损:
-1 406.60 USD (133 571 pips)
最大连续赢利:
17 (43.78 USD)
最大连续盈利:
46.26 USD (9)
夏普比率:
0.05
交易活动:
9.19%
最大入金加载:
8.99%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.95
长期交易:
572 (72.50%)
短期交易:
217 (27.50%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.18 USD
平均利润:
2.70 USD
平均损失:
-6.51 USD
最大连续失误:
5 (-23.69 USD)
最大连续亏损:
-30.60 USD (3)
每月增长:
-10.71%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
51.96 USD
最大值:
148.99 USD (50.84%)
相对跌幅:
结余:
50.84% (148.99 USD)
净值:
7.11% (12.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|622
|USDJPY
|167
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|76
|USDJPY
|66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|USDJPY
|6.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14.18 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +43.78 USD
最大连续亏损: -23.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live07 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.31 × 118
|
Exness-Real2
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|0.84 × 91
|
ICMarkets-Live17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 1084
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live11
|1.64 × 3079
|
Exness-Real9
|2.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|2.75 × 28
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.76 × 92
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|3.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|3.28 × 318
|
ICMarketsSC-Live20
|3.35 × 301
|
Tickmill-Live02
|3.47 × 70
|
DooPrime-Live 4
|3.47 × 19
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月38 USD
72%
0
0
USD
USD
337
USD
USD
81
99%
789
72%
9%
1.10
0.18
USD
USD
51%
1:500