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Xiang Gao

TenYear

Xiang Gao
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盈利交易:
573 (72.62%)
亏损交易:
216 (27.38%)
最好交易:
14.18 USD
最差交易:
-18.60 USD
毛利:
1 547.98 USD (152 751 pips)
毛利亏损:
-1 406.60 USD (133 571 pips)
最大连续赢利:
17 (43.78 USD)
最大连续盈利:
46.26 USD (9)
夏普比率:
0.05
交易活动:
9.19%
最大入金加载:
8.99%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.95
长期交易:
572 (72.50%)
短期交易:
217 (27.50%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.18 USD
平均利润:
2.70 USD
平均损失:
-6.51 USD
最大连续失误:
5 (-23.69 USD)
最大连续亏损:
-30.60 USD (3)
每月增长:
-10.71%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
51.96 USD
最大值:
148.99 USD (50.84%)
相对跌幅:
结余:
50.84% (148.99 USD)
净值:
7.11% (12.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 622
USDJPY 167
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 76
USDJPY 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 13K
USDJPY 6.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +14.18 USD
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Exness-Real9
2.60 × 10
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2.75 × 28
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2025.12.12 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 320 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 02:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 292 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.14 23:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 23:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 00:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 220 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 18:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 23:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 01:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 16:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 08:44
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2025.06.10 13:06
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USD
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