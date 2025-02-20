Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live07" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03 0.00 × 1 ICMarkets-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 4 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 3 Exness-Real 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.25 × 12 ICMarketsSC-Live09 0.31 × 118 Exness-Real2 0.33 × 9 ICMarketsSC-Live26 0.84 × 91 ICMarkets-Live17 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 1.02 × 1084 ICMarketsSC-Live24 1.33 × 24 ICMarketsSC-Live11 1.64 × 3079 Exness-Real9 2.60 × 10 ICMarketsSC-Live25 2.75 × 28 HFMarketsSV-Live Server 6 2.76 × 92 ICMarkets-Live15 3.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 3.00 × 1 Tickmill-Live09 3.00 × 8 ICMarketsSC-Live06 3.28 × 318 ICMarketsSC-Live20 3.35 × 301 Tickmill-Live02 3.47 × 70 DooPrime-Live 4 3.47 × 19 еще 20... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика