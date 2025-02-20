- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
780
Прибыльных трейдов:
566 (72.56%)
Убыточных трейдов:
214 (27.44%)
Лучший трейд:
14.18 USD
Худший трейд:
-18.60 USD
Общая прибыль:
1 534.40 USD (151 442 pips)
Общий убыток:
-1 387.36 USD (131 663 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (43.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.26 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
9.19%
Макс. загрузка депозита:
8.99%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.99
Длинных трейдов:
567 (72.69%)
Коротких трейдов:
213 (27.31%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
2.71 USD
Средний убыток:
-6.48 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-23.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.60 USD (3)
Прирост в месяц:
-8.66%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
51.96 USD
Максимальная:
148.99 USD (50.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.84% (148.99 USD)
По эквити:
7.11% (12.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|615
|USDJPY
|165
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|83
|USDJPY
|64
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|USDJPY
|6.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.18 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +43.78 USD
Макс. убыток в серии: -23.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live07" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.31 × 118
|
Exness-Real2
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-Live26
|0.84 × 91
|
ICMarkets-Live17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 1084
|
ICMarketsSC-Live24
|1.33 × 24
|
ICMarketsSC-Live11
|1.64 × 3079
|
Exness-Real9
|2.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|2.75 × 28
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|2.76 × 92
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|3.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|3.28 × 318
|
ICMarketsSC-Live20
|3.35 × 301
|
Tickmill-Live02
|3.47 × 70
|
DooPrime-Live 4
|3.47 × 19
еще 20...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
38 USD в месяц
75%
0
0
USD
USD
343
USD
USD
81
99%
780
72%
9%
1.10
0.19
USD
USD
51%
1:500