СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TenYear
Xiang Gao

TenYear

Xiang Gao
Xiang Gao

Xiang Gao

3 темы 6 комментариев
0 отзывов
Надежность
81 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 38 USD в месяц
прирост с 2025 75%
ICMarketsSC-Live07
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
780
Прибыльных трейдов:
566 (72.56%)
Убыточных трейдов:
214 (27.44%)
Лучший трейд:
14.18 USD
Худший трейд:
-18.60 USD
Общая прибыль:
1 534.40 USD (151 442 pips)
Общий убыток:
-1 387.36 USD (131 663 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (43.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.26 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
9.19%
Макс. загрузка депозита:
8.99%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.99
Длинных трейдов:
567 (72.69%)
Коротких трейдов:
213 (27.31%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
2.71 USD
Средний убыток:
-6.48 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-23.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.60 USD (3)
Прирост в месяц:
-8.66%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
51.96 USD
Максимальная:
148.99 USD (50.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.84% (148.99 USD)
По эквити:
7.11% (12.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 615
USDJPY 165
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 83
USDJPY 64
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 14K
USDJPY 6.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.18 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +43.78 USD
Макс. убыток в серии: -23.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live07" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.31 × 118
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.84 × 91
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 1084
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
ICMarketsSC-Live11
1.64 × 3079
Exness-Real9
2.60 × 10
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
HFMarketsSV-Live Server 6
2.76 × 92
ICMarkets-Live15
3.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
Tickmill-Live09
3.00 × 8
ICMarketsSC-Live06
3.28 × 318
ICMarketsSC-Live20
3.35 × 301
Tickmill-Live02
3.47 × 70
DooPrime-Live 4
3.47 × 19
еще 20...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.12 05:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 320 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 02:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.34% of days out of 292 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.14 23:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 23:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 00:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 220 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 18:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 23:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 01:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 16:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TenYear
38 USD в месяц
75%
0
0
USD
343
USD
81
99%
780
72%
9%
1.10
0.19
USD
51%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.