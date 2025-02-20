SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TheTen
Xiang Gao

TheTen

Xiang Gao
0 avis
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 38 USD par mois
croissance depuis 2025 -12%
ICMarketsSC-Live07
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
225
Bénéfice trades:
157 (69.77%)
Perte trades:
68 (30.22%)
Meilleure transaction:
13.48 USD
Pire transaction:
-9.62 USD
Bénéfice brut:
461.39 USD (46 161 pips)
Perte brute:
-485.77 USD (47 572 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (43.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
46.26 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
7.19%
Charge de dépôt maximale:
7.92%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.20
Longs trades:
199 (88.44%)
Courts trades:
26 (11.56%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.11 USD
Bénéfice moyen:
2.94 USD
Perte moyenne:
-7.14 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-27.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-27.48 USD (3)
Croissance mensuelle:
-13.56%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
46.10 USD
Maximal:
121.41 USD (41.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.43% (121.41 USD)
Par fonds propres:
7.11% (12.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 205
USDJPY 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -55
USDJPY 31
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -3.8K
USDJPY 2.4K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.48 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +43.78 USD
Perte consécutive maximale: -27.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live07" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.31 × 118
Exness-Real2
0.33 × 9
ICMarketsSC-Live26
0.84 × 91
ICMarkets-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 1084
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 24
ICMarketsSC-Live11
1.64 × 3079
Exness-Real9
2.60 × 10
ICMarketsSC-Live25
2.75 × 28
HFMarketsSV-Live Server 6
2.76 × 92
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
Tickmill-Live09
3.00 × 8
ICMarkets-Live15
3.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
3.28 × 318
ICMarketsSC-Live20
3.35 × 301
Tickmill-Live02
3.47 × 70
DooPrime-Live 4
3.47 × 19
18 plus...
Aucun avis
2025.09.14 23:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 23:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 00:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 220 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.46% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 05:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 18:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 212 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 23:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 01:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 16:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 08:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
