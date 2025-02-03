SinyallerBölümler
Marcelo Diniz Da Cunha

COPY FUND 400usd

Marcelo Diniz Da Cunha
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 25%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
100 (86.20%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (13.79%)
En iyi işlem:
16.56 USD
En kötü işlem:
-50.32 USD
Brüt kâr:
438.73 USD (37 335 pips)
Brüt zarar:
-331.73 USD (28 363 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (73.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.16 USD (17)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
8.69%
Maks. mevduat yükü:
13.70%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
55 (47.41%)
Satış işlemleri:
61 (52.59%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
4.39 USD
Ortalama zarar:
-20.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-125.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-125.32 USD (3)
Aylık büyüme:
4.85%
Yıllık tahmin:
58.79%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
130.63 USD (22.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.66% (130.63 USD)
Varlığa göre:
22.68% (83.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 112
XTIUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 100
XTIUSD 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.3K
XTIUSD 693
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.56 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +73.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -125.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.12 × 730
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
29 daha fazla...
Mínimo de capital sugerido USD 400

Corretora sugerida de baixo spread: TICKMILL

Tente uma, duas, três vezes ou quantas vezes for necessário. Só não desista, a persistência é amiga do sucesso. Faremos juntos poucas operações no mês, porém com boa assertividade no longo prazo.

Esta conta de negociação tem muitos algoritmos inteligentes envolvidos, todas as operações são feitas com foco em Movimentos Conservadores, cujo objetivo é crescer o capital de maneira progressiva.

⚠️ Importante: Por se tratar de renda variável, existem riscos envolvidos. A gestão é feita com responsabilidade, mas existem riscos e os resultados podem variar conforme as movimentações do mercado.

Se quiser copiar por um valor bem menor, ou seja, apenas 10% sobre o lucro realizado efetivo no mês, basta abrir uma conta na corretora TICKMILL, utilizando o endereço e IB abaixo e após abrir a conta... acessar a COPY de nome: FUND 400usd

https://www.tickmill.com/pt/tools/tickmill-social-trading


  IB:    IB44903670


İnceleme yok
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 09:16
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.83% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 06:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 21:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 16:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.35% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 17:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 07:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.09 15:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 10:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.02 05:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 05:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.10 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.27 07:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.20 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
