Marcelo Diniz Da Cunha

COPY FUND 400usd

Marcelo Diniz Da Cunha
レビュー0件
信頼性
45週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 18%
Tickmill-Live08
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
272
利益トレード:
205 (75.36%)
損失トレード:
67 (24.63%)
ベストトレード:
16.56 USD
最悪のトレード:
-52.44 USD
総利益:
614.90 USD (52 744 pips)
総損失:
-527.57 USD (42 420 pips)
最大連続の勝ち:
17 (73.16 USD)
最大連続利益:
73.16 USD (17)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
15.74%
最大入金額:
16.33%
最近のトレード:
19 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.61
長いトレード:
152 (55.88%)
短いトレード:
120 (44.12%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.32 USD
平均利益:
3.00 USD
平均損失:
-7.87 USD
最大連続の負け:
5 (-54.23 USD)
最大連続損失:
-125.32 USD (3)
月間成長:
3.22%
年間予想:
39.02%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
143.14 USD (25.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.79% (143.14 USD)
エクイティによる:
27.90% (86.28 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 128
EURGBP 20
EURUSD 15
EURCHF 15
EURCAD 14
AUDUSD 13
USDCAD 11
GBPUSD 11
NZDUSD 10
EURAUD 10
USDCHF 9
USDJPY 8
XTIUSD 4
NZDJPY 3
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 84
EURGBP 17
EURUSD 7
EURCHF -47
EURCAD 5
AUDUSD 8
USDCAD 3
GBPUSD 9
NZDUSD 5
EURAUD 5
USDCHF 7
USDJPY -27
XTIUSD 7
NZDJPY 4
EURJPY 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 8.3K
EURGBP 581
EURUSD 551
EURCHF -2.4K
EURCAD 781
AUDUSD 568
USDCAD 517
GBPUSD 954
NZDUSD 513
EURAUD 609
USDCHF 671
USDJPY -2.6K
XTIUSD 693
NZDJPY 603
EURJPY 90
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.56 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +73.16 USD
最大連続損失: -54.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.18 × 33
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
338 より多く...
Mínimo de capital sugerido USD 400

Corretora sugerida de baixo spread: TICKMILL

Tente uma, duas, três vezes ou quantas vezes for necessário. Só não desista, a persistência é amiga do sucesso. Faremos juntos poucas operações no mês, porém com boa assertividade no longo prazo.

Esta conta de negociação tem muitos algoritmos inteligentes envolvidos, todas as operações são feitas com foco em Movimentos Conservadores, cujo objetivo é crescer o capital de maneira progressiva.

⚠️ Importante: Por se tratar de renda variável, existem riscos envolvidos. A gestão é feita com responsabilidade, mas existem riscos e os resultados podem variar conforme as movimentações do mercado.

Se quiser copiar por um valor bem menor, ou seja, apenas 10% sobre o lucro realizado efetivo no mês, basta abrir uma conta na corretora TICKMILL, utilizando o endereço e IB abaixo e após abrir a conta... acessar a COPY de nome: FUND 400usd

https://www.tickmill.com/pt/tools/tickmill-social-trading


  IB:    IB44903670


レビューなし
2025.12.15 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 09:16
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.83% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 06:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 21:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 16:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.35% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 17:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 07:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
