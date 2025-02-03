SignaleKategorien
Marcelo Diniz Da Cunha

COPY FUND 400usd

Marcelo Diniz Da Cunha
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
45 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 18%
Tickmill-Live08
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
272
Gewinntrades:
205 (75.36%)
Verlusttrades:
67 (24.63%)
Bester Trade:
16.56 USD
Schlechtester Trade:
-52.44 USD
Bruttoprofit:
614.90 USD (52 744 pips)
Bruttoverlust:
-527.57 USD (42 420 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (73.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.16 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
15.74%
Max deposit load:
16.33%
Letzter Trade:
20 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.61
Long-Positionen:
152 (55.88%)
Short-Positionen:
120 (44.12%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-54.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-125.32 USD (3)
Wachstum pro Monat :
3.22%
Jahresprognose:
39.02%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
143.14 USD (25.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.79% (143.14 USD)
Kapital:
27.90% (86.28 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 128
EURGBP 20
EURUSD 15
EURCHF 15
EURCAD 14
AUDUSD 13
USDCAD 11
GBPUSD 11
NZDUSD 10
EURAUD 10
USDCHF 9
USDJPY 8
XTIUSD 4
NZDJPY 3
EURJPY 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 84
EURGBP 17
EURUSD 7
EURCHF -47
EURCAD 5
AUDUSD 8
USDCAD 3
GBPUSD 9
NZDUSD 5
EURAUD 5
USDCHF 7
USDJPY -27
XTIUSD 7
NZDJPY 4
EURJPY 1
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 8.3K
EURGBP 581
EURUSD 551
EURCHF -2.4K
EURCAD 781
AUDUSD 568
USDCAD 517
GBPUSD 954
NZDUSD 513
EURAUD 609
USDCHF 671
USDJPY -2.6K
XTIUSD 693
NZDJPY 603
EURJPY 90
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.56 USD
Schlechtester Trade: -52 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -54.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.18 × 33
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
Mínimo de capital sugerido USD 400

Corretora sugerida de baixo spread: TICKMILL

Tente uma, duas, três vezes ou quantas vezes for necessário. Só não desista, a persistência é amiga do sucesso. Faremos juntos poucas operações no mês, porém com boa assertividade no longo prazo.

Esta conta de negociação tem muitos algoritmos inteligentes envolvidos, todas as operações são feitas com foco em Movimentos Conservadores, cujo objetivo é crescer o capital de maneira progressiva.

⚠️ Importante: Por se tratar de renda variável, existem riscos envolvidos. A gestão é feita com responsabilidade, mas existem riscos e os resultados podem variar conforme as movimentações do mercado.

Se quiser copiar por um valor bem menor, ou seja, apenas 10% sobre o lucro realizado efetivo no mês, basta abrir uma conta na corretora TICKMILL, utilizando o endereço e IB abaixo e após abrir a conta... acessar a COPY de nome: FUND 400usd

https://www.tickmill.com/pt/tools/tickmill-social-trading


  IB:    IB44903670


