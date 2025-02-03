SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / COPY FUND 400usd
Marcelo Diniz Da Cunha

COPY FUND 400usd

Marcelo Diniz Da Cunha
0 reviews
Reliability
45 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 18%
Tickmill-Live08
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
272
Profit Trades:
205 (75.36%)
Loss Trades:
67 (24.63%)
Best trade:
16.56 USD
Worst trade:
-52.44 USD
Gross Profit:
614.90 USD (52 744 pips)
Gross Loss:
-527.57 USD (42 420 pips)
Maximum consecutive wins:
17 (73.16 USD)
Maximal consecutive profit:
73.16 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading activity:
15.74%
Max deposit load:
16.33%
Latest trade:
15 days ago
Trades per week:
0
Avg holding time:
8 hours
Recovery Factor:
0.61
Long Trades:
152 (55.88%)
Short Trades:
120 (44.12%)
Profit Factor:
1.17
Expected Payoff:
0.32 USD
Average Profit:
3.00 USD
Average Loss:
-7.87 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-54.23 USD)
Maximal consecutive loss:
-125.32 USD (3)
Monthly growth:
8.97%
Annual Forecast:
108.79%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
143.14 USD (25.03%)
Relative drawdown:
By Balance:
35.79% (143.14 USD)
By Equity:
27.90% (86.28 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 128
EURGBP 20
EURUSD 15
EURCHF 15
EURCAD 14
AUDUSD 13
USDCAD 11
GBPUSD 11
NZDUSD 10
EURAUD 10
USDCHF 9
USDJPY 8
XTIUSD 4
NZDJPY 3
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 84
EURGBP 17
EURUSD 7
EURCHF -47
EURCAD 5
AUDUSD 8
USDCAD 3
GBPUSD 9
NZDUSD 5
EURAUD 5
USDCHF 7
USDJPY -27
XTIUSD 7
NZDJPY 4
EURJPY 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 8.3K
EURGBP 581
EURUSD 551
EURCHF -2.4K
EURCAD 781
AUDUSD 568
USDCAD 517
GBPUSD 954
NZDUSD 513
EURAUD 609
USDCHF 671
USDJPY -2.6K
XTIUSD 693
NZDJPY 603
EURJPY 90
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +16.56 USD
Worst trade: -52 USD
Maximum consecutive wins: 17
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +73.16 USD
Maximal consecutive loss: -54.23 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live08" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.18 × 33
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
338 more...
To see trades in realtime, please log in or register

Mínimo de capital sugerido USD 400

Corretora sugerida de baixo spread: TICKMILL

Tente uma, duas, três vezes ou quantas vezes for necessário. Só não desista, a persistência é amiga do sucesso. Faremos juntos poucas operações no mês, porém com boa assertividade no longo prazo.

Esta conta de negociação tem muitos algoritmos inteligentes envolvidos, todas as operações são feitas com foco em Movimentos Conservadores, cujo objetivo é crescer o capital de maneira progressiva.

⚠️ Importante: Por se tratar de renda variável, existem riscos envolvidos. A gestão é feita com responsabilidade, mas existem riscos e os resultados podem variar conforme as movimentações do mercado.

Se quiser copiar por um valor bem menor, ou seja, apenas 10% sobre o lucro realizado efetivo no mês, basta abrir uma conta na corretora TICKMILL, utilizando o endereço e IB abaixo e após abrir a conta... acessar a COPY de nome: FUND 400usd

https://www.tickmill.com/pt/tools/tickmill-social-trading


  IB:    IB44903670


No reviews
2025.12.15 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 09:16
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.83% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 06:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 21:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 16:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.35% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 17:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 07:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
COPY FUND 400usd
30 USD per month
18%
0
0
USD
2
USD
45
98%
272
75%
16%
1.16
0.32
USD
36%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.