- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|128
|EURGBP
|20
|EURUSD
|15
|EURCHF
|15
|EURCAD
|14
|AUDUSD
|13
|USDCAD
|11
|GBPUSD
|11
|NZDUSD
|10
|EURAUD
|10
|USDCHF
|9
|USDJPY
|8
|XTIUSD
|4
|NZDJPY
|3
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|84
|EURGBP
|17
|EURUSD
|7
|EURCHF
|-47
|EURCAD
|5
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|9
|NZDUSD
|5
|EURAUD
|5
|USDCHF
|7
|USDJPY
|-27
|XTIUSD
|7
|NZDJPY
|4
|EURJPY
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|8.3K
|EURGBP
|581
|EURUSD
|551
|EURCHF
|-2.4K
|EURCAD
|781
|AUDUSD
|568
|USDCAD
|517
|GBPUSD
|954
|NZDUSD
|513
|EURAUD
|609
|USDCHF
|671
|USDJPY
|-2.6K
|XTIUSD
|693
|NZDJPY
|603
|EURJPY
|90
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live08" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.18 × 33
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 637
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
Mínimo de capital sugerido USD 400
Corretora sugerida de baixo spread: TICKMILL
Tente uma, duas, três vezes ou quantas vezes for necessário. Só não desista, a persistência é amiga do sucesso. Faremos juntos poucas operações no mês, porém com boa assertividade no longo prazo.
Esta conta de negociação tem muitos algoritmos inteligentes envolvidos, todas as operações são feitas com foco em Movimentos Conservadores, cujo objetivo é crescer o capital de maneira progressiva.
⚠️ Importante: Por se tratar de renda variável, existem riscos envolvidos. A gestão é feita com responsabilidade, mas existem riscos e os resultados podem variar conforme as movimentações do mercado.
Se quiser copiar por um valor bem menor, ou seja, apenas 10% sobre o lucro realizado efetivo no mês, basta abrir uma conta na corretora TICKMILL, utilizando o endereço e IB abaixo e após abrir a conta... acessar a COPY de nome: FUND 400usd
https://www.tickmill.com/pt/tools/tickmill-social-trading
IB: IB44903670
USD
USD
USD