Marcelo Diniz Da Cunha

COPY FUND 400usd

Marcelo Diniz Da Cunha
0 отзывов
Надежность
45 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 18%
Tickmill-Live08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
272
Прибыльных трейдов:
205 (75.36%)
Убыточных трейдов:
67 (24.63%)
Лучший трейд:
16.56 USD
Худший трейд:
-52.44 USD
Общая прибыль:
614.90 USD (52 744 pips)
Общий убыток:
-527.57 USD (42 420 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (73.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.16 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
15.74%
Макс. загрузка депозита:
16.33%
Последний трейд:
16 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
152 (55.88%)
Коротких трейдов:
120 (44.12%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.32 USD
Средняя прибыль:
3.00 USD
Средний убыток:
-7.87 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-54.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-125.32 USD (3)
Прирост в месяц:
7.90%
Годовой прогноз:
95.85%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
143.14 USD (25.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.79% (143.14 USD)
По эквити:
27.90% (86.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 128
EURGBP 20
EURUSD 15
EURCHF 15
EURCAD 14
AUDUSD 13
USDCAD 11
GBPUSD 11
NZDUSD 10
EURAUD 10
USDCHF 9
USDJPY 8
XTIUSD 4
NZDJPY 3
EURJPY 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 84
EURGBP 17
EURUSD 7
EURCHF -47
EURCAD 5
AUDUSD 8
USDCAD 3
GBPUSD 9
NZDUSD 5
EURAUD 5
USDCHF 7
USDJPY -27
XTIUSD 7
NZDJPY 4
EURJPY 1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.3K
EURGBP 581
EURUSD 551
EURCHF -2.4K
EURCAD 781
AUDUSD 568
USDCAD 517
GBPUSD 954
NZDUSD 513
EURAUD 609
USDCHF 671
USDJPY -2.6K
XTIUSD 693
NZDJPY 603
EURJPY 90
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.56 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +73.16 USD
Макс. убыток в серии: -54.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.18 × 33
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
еще 338...
Mínimo de capital sugerido USD 400

Corretora sugerida de baixo spread: TICKMILL

Tente uma, duas, três vezes ou quantas vezes for necessário. Só não desista, a persistência é amiga do sucesso. Faremos juntos poucas operações no mês, porém com boa assertividade no longo prazo.

Esta conta de negociação tem muitos algoritmos inteligentes envolvidos, todas as operações são feitas com foco em Movimentos Conservadores, cujo objetivo é crescer o capital de maneira progressiva.

⚠️ Importante: Por se tratar de renda variável, existem riscos envolvidos. A gestão é feita com responsabilidade, mas existem riscos e os resultados podem variar conforme as movimentações do mercado.

Se quiser copiar por um valor bem menor, ou seja, apenas 10% sobre o lucro realizado efetivo no mês, basta abrir uma conta na corretora TICKMILL, utilizando o endereço e IB abaixo e após abrir a conta... acessar a COPY de nome: FUND 400usd

https://www.tickmill.com/pt/tools/tickmill-social-trading


  IB:    IB44903670


Нет отзывов
2025.12.15 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 09:16
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.83% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 06:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 21:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 16:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.35% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 17:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 07:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
