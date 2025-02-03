시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / COPY FUND 400usd
Marcelo Diniz Da Cunha

COPY FUND 400usd

Marcelo Diniz Da Cunha
0 리뷰
안정성
45
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 18%
Tickmill-Live08
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
272
이익 거래:
205 (75.36%)
손실 거래:
67 (24.63%)
최고의 거래:
16.56 USD
최악의 거래:
-52.44 USD
총 수익:
614.90 USD (52 744 pips)
총 손실:
-527.57 USD (42 420 pips)
연속 최대 이익:
17 (73.16 USD)
연속 최대 이익:
73.16 USD (17)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
14.71%
최대 입금량:
16.33%
최근 거래:
33 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.61
롱(주식매수):
152 (55.88%)
숏(주식차입매도):
120 (44.12%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
0.32 USD
평균 이익:
3.00 USD
평균 손실:
-7.87 USD
연속 최대 손실:
5 (-54.23 USD)
연속 최대 손실:
-125.32 USD (3)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
143.14 USD (25.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.79% (143.14 USD)
자본금별:
27.90% (86.28 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 128
EURGBP 20
EURUSD 15
EURCHF 15
EURCAD 14
AUDUSD 13
USDCAD 11
GBPUSD 11
NZDUSD 10
EURAUD 10
USDCHF 9
USDJPY 8
XTIUSD 4
NZDJPY 3
EURJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 84
EURGBP 17
EURUSD 7
EURCHF -47
EURCAD 5
AUDUSD 8
USDCAD 3
GBPUSD 9
NZDUSD 5
EURAUD 5
USDCHF 7
USDJPY -27
XTIUSD 7
NZDJPY 4
EURJPY 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 8.3K
EURGBP 581
EURUSD 551
EURCHF -2.4K
EURCAD 781
AUDUSD 568
USDCAD 517
GBPUSD 954
NZDUSD 513
EURAUD 609
USDCHF 671
USDJPY -2.6K
XTIUSD 693
NZDJPY 603
EURJPY 90
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +16.56 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +73.16 USD
연속 최대 손실: -54.23 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.18 × 33
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 369
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 452
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.19 × 463
338 더...
Mínimo de capital sugerido USD 400

Corretora sugerida de baixo spread: TICKMILL

Tente uma, duas, três vezes ou quantas vezes for necessário. Só não desista, a persistência é amiga do sucesso. Faremos juntos poucas operações no mês, porém com boa assertividade no longo prazo.

Esta conta de negociação tem muitos algoritmos inteligentes envolvidos, todas as operações são feitas com foco em Movimentos Conservadores, cujo objetivo é crescer o capital de maneira progressiva.

⚠️ Importante: Por se tratar de renda variável, existem riscos envolvidos. A gestão é feita com responsabilidade, mas existem riscos e os resultados podem variar conforme as movimentações do mercado.

Se quiser copiar por um valor bem menor, ou seja, apenas 10% sobre o lucro realizado efetivo no mês, basta abrir uma conta na corretora TICKMILL, utilizando o endereço e IB abaixo e após abrir a conta... acessar a COPY de nome: FUND 400usd

https://www.tickmill.com/pt/tools/tickmill-social-trading


  IB:    IB44903670


리뷰 없음
2026.01.08 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 13:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 09:16
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.83% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 06:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.25 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 21:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 16:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.35% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 17:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
