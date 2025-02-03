- 자본
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|128
|EURGBP
|20
|EURUSD
|15
|EURCHF
|15
|EURCAD
|14
|AUDUSD
|13
|USDCAD
|11
|GBPUSD
|11
|NZDUSD
|10
|EURAUD
|10
|USDCHF
|9
|USDJPY
|8
|XTIUSD
|4
|NZDJPY
|3
|EURJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|84
|EURGBP
|17
|EURUSD
|7
|EURCHF
|-47
|EURCAD
|5
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|9
|NZDUSD
|5
|EURAUD
|5
|USDCHF
|7
|USDJPY
|-27
|XTIUSD
|7
|NZDJPY
|4
|EURJPY
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|8.3K
|EURGBP
|581
|EURUSD
|551
|EURCHF
|-2.4K
|EURCAD
|781
|AUDUSD
|568
|USDCAD
|517
|GBPUSD
|954
|NZDUSD
|513
|EURAUD
|609
|USDCHF
|671
|USDJPY
|-2.6K
|XTIUSD
|693
|NZDJPY
|603
|EURJPY
|90
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live08"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.18 × 33
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 637
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 369
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 452
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.19 × 463
Mínimo de capital sugerido USD 400
Corretora sugerida de baixo spread: TICKMILL
Tente uma, duas, três vezes ou quantas vezes for necessário. Só não desista, a persistência é amiga do sucesso. Faremos juntos poucas operações no mês, porém com boa assertividade no longo prazo.
Esta conta de negociação tem muitos algoritmos inteligentes envolvidos, todas as operações são feitas com foco em Movimentos Conservadores, cujo objetivo é crescer o capital de maneira progressiva.
⚠️ Importante: Por se tratar de renda variável, existem riscos envolvidos. A gestão é feita com responsabilidade, mas existem riscos e os resultados podem variar conforme as movimentações do mercado.
Se quiser copiar por um valor bem menor, ou seja, apenas 10% sobre o lucro realizado efetivo no mês, basta abrir uma conta na corretora TICKMILL, utilizando o endereço e IB abaixo e após abrir a conta... acessar a COPY de nome: FUND 400usd
https://www.tickmill.com/pt/tools/tickmill-social-trading
IB: IB44903670
