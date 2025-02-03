- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
57 (73.07%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (26.92%)
En iyi işlem:
78.27 USD
En kötü işlem:
-1 089.91 USD
Brüt kâr:
633.60 USD (13 063 pips)
Brüt zarar:
-1 190.08 USD (6 140 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (119.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
145.65 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
36.70%
Maks. mevduat yükü:
17.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
31 (39.74%)
Satış işlemleri:
47 (60.26%)
Kâr faktörü:
0.53
Beklenen getiri:
-7.13 USD
Ortalama kâr:
11.12 USD
Ortalama zarar:
-56.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 089.91 USD (1)
Aylık büyüme:
4.41%
Yıllık tahmin:
53.53%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
758.51 USD
Maksimum:
1 089.91 USD (53.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.84% (1 089.91 USD)
Varlığa göre:
23.07% (297.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|29
|NZDCAD
|21
|AUDNZD
|19
|archived
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|111
|NZDCAD
|64
|AUDNZD
|48
|archived
|-779
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|2.5K
|NZDCAD
|2.5K
|AUDNZD
|1.9K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +78.27 USD
En kötü işlem: -1 090 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +119.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 8
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 35
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 12
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
FreshForex-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 79
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 24
For testing only, please don't subs.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
-29%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
38
88%
78
73%
37%
0.53
-7.13
USD
USD
49%
1:500