Eko Pambudi Slamet

OneShot RR10Prcent 1AVR 2EA WManual 01

Eko Pambudi Slamet
0 inceleme
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -29%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
57 (73.07%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (26.92%)
En iyi işlem:
78.27 USD
En kötü işlem:
-1 089.91 USD
Brüt kâr:
633.60 USD (13 063 pips)
Brüt zarar:
-1 190.08 USD (6 140 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (119.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
145.65 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
36.70%
Maks. mevduat yükü:
17.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
31 (39.74%)
Satış işlemleri:
47 (60.26%)
Kâr faktörü:
0.53
Beklenen getiri:
-7.13 USD
Ortalama kâr:
11.12 USD
Ortalama zarar:
-56.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-17.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 089.91 USD (1)
Aylık büyüme:
4.41%
Yıllık tahmin:
53.53%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
758.51 USD
Maksimum:
1 089.91 USD (53.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.84% (1 089.91 USD)
Varlığa göre:
23.07% (297.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 29
NZDCAD 21
AUDNZD 19
archived 9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 111
NZDCAD 64
AUDNZD 48
archived -779
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 2.5K
NZDCAD 2.5K
AUDNZD 1.9K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +78.27 USD
En kötü işlem: -1 090 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +119.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Live
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 6
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
XM.COM-Real 3
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 6
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 8
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
XM.COM-Real 5
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 35
FBS-Real-2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 12
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 1
FreshForex-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 79
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 24
156 daha fazla...
For testing only, please don't subs.
İnceleme yok
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 10.48% of days out of the 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 02:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.23 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.