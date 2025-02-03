- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
57 (73.07%)
Loss Trade:
21 (26.92%)
Best Trade:
78.27 USD
Worst Trade:
-1 089.91 USD
Profitto lordo:
633.60 USD (13 063 pips)
Perdita lorda:
-1 190.08 USD (6 140 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (119.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
145.65 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
36.70%
Massimo carico di deposito:
17.30%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
31 (39.74%)
Short Trade:
47 (60.26%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-7.13 USD
Profitto medio:
11.12 USD
Perdita media:
-56.67 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-17.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 089.91 USD (1)
Crescita mensile:
5.09%
Previsione annuale:
61.72%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
758.51 USD
Massimale:
1 089.91 USD (53.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.84% (1 089.91 USD)
Per equità:
23.07% (297.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|29
|NZDCAD
|21
|AUDNZD
|19
|archived
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|111
|NZDCAD
|64
|AUDNZD
|48
|archived
|-779
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2.5K
|NZDCAD
|2.5K
|AUDNZD
|1.9K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +78.27 USD
Worst Trade: -1 090 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +119.89 USD
Massima perdita consecutiva: -17.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 8
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 35
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 12
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
FreshForex-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 79
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 24
156 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
For testing only, please don't subs.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
-29%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
38
88%
78
73%
37%
0.53
-7.13
USD
USD
49%
1:500