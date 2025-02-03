- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
193
Прибыльных трейдов:
159 (82.38%)
Убыточных трейдов:
34 (17.62%)
Лучший трейд:
136.60 USD
Худший трейд:
-1 089.91 USD
Общая прибыль:
1 159.24 USD (35 706 pips)
Общий убыток:
-1 148.71 USD (7 578 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (343.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
343.07 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
46.43%
Макс. загрузка депозита:
27.72%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
92 (47.67%)
Коротких трейдов:
101 (52.33%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
7.29 USD
Средний убыток:
-33.79 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 089.91 USD (1)
Прирост в месяц:
17.66%
Годовой прогноз:
214.30%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
758.51 USD
Максимальная:
1 089.91 USD (53.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.84% (1 089.91 USD)
По эквити:
31.74% (495.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|72
|AUDCAD
|52
|NZDCAD
|46
|archived
|23
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|64
|AUDCAD
|158
|NZDCAD
|120
|archived
|-331
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|5.3K
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|9.6K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +136.60 USD
Худший трейд: -1 090 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +343.07 USD
Макс. убыток в серии: -8.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 6
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 8
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 12
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 35
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 79
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
153%
0
0
USD
USD
176
USD
USD
84
88%
193
82%
46%
1.00
0.05
USD
USD
49%
1:500