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Сигналы / MetaTrader 4 / TEST 04
Eko Pambudi Slamet

TEST 04

Eko Pambudi Slamet
Eko Pambudi Slamet

Eko Pambudi Slamet

0 отзывов
Надежность
84 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 153%
FBS-Real-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
193
Прибыльных трейдов:
159 (82.38%)
Убыточных трейдов:
34 (17.62%)
Лучший трейд:
136.60 USD
Худший трейд:
-1 089.91 USD
Общая прибыль:
1 159.24 USD (35 706 pips)
Общий убыток:
-1 148.71 USD (7 578 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (343.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
343.07 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
46.43%
Макс. загрузка депозита:
27.72%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
92 (47.67%)
Коротких трейдов:
101 (52.33%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
7.29 USD
Средний убыток:
-33.79 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 089.91 USD (1)
Прирост в месяц:
17.66%
Годовой прогноз:
214.30%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
758.51 USD
Максимальная:
1 089.91 USD (53.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.84% (1 089.91 USD)
По эквити:
31.74% (495.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 72
AUDCAD 52
NZDCAD 46
archived 23
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 64
AUDCAD 158
NZDCAD 120
archived -331
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 5.3K
AUDCAD 13K
NZDCAD 9.6K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +136.60 USD
Худший трейд: -1 090 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +343.07 USD
Макс. убыток в серии: -8.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 6
XM.COM-Real 3
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 6
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 8
Exness-Real6
0.00 × 2
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
XM.COM-Real 5
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 12
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 35
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 79
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
еще 156...
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Нет отзывов
2026.04.29 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.27 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.02 23:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 22:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.23 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.19 17:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.12 04:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.12 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.12 02:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.03.04 13:24
No swaps are charged
2026.03.04 13:24
No swaps are charged
2026.03.02 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.02 15:19
No swaps are charged on the signal account
2026.03.01 04:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.25 13:28
No swaps are charged
2026.02.25 13:28
No swaps are charged
2026.01.27 06:32
No swaps are charged on the signal account
2026.01.20 12:44
No swaps are charged
2026.01.20 12:44
No swaps are charged
2026.01.19 22:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TEST 04
1000 USD в месяц
153%
0
0
USD
176
USD
84
88%
193
82%
46%
1.00
0.05
USD
49%
1:500
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