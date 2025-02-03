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Eko Pambudi Slamet

TEST 04

Eko Pambudi Slamet
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193
盈利交易:
159 (82.38%)
亏损交易:
34 (17.62%)
最好交易:
136.60 USD
最差交易:
-1 089.91 USD
毛利:
1 159.24 USD (35 706 pips)
毛利亏损:
-1 148.71 USD (7 578 pips)
最大连续赢利:
25 (343.07 USD)
最大连续盈利:
343.07 USD (25)
夏普比率:
0.03
交易活动:
46.43%
最大入金加载:
27.72%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.01
长期交易:
92 (47.67%)
短期交易:
101 (52.33%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
7.29 USD
平均损失:
-33.79 USD
最大连续失误:
2 (-8.21 USD)
最大连续亏损:
-1 089.91 USD (1)
每月增长:
9.06%
年度预测:
109.91%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
758.51 USD
最大值:
1 089.91 USD (53.65%)
相对跌幅:
结余:
48.84% (1 089.91 USD)
净值:
31.74% (495.66 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 72
AUDCAD 52
NZDCAD 46
archived 23
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD 64
AUDCAD 158
NZDCAD 120
archived -331
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD 5.3K
AUDCAD 13K
NZDCAD 9.6K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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EGlobal-Cent5
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ICMarketsSC-Live09
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ICMarketsSC-Live27
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Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
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ICMarketsSC-Live08
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2026.08.12 04:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.29 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.27 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.02 23:06
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2026.03.29 22:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.23 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.19 17:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.12 04:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.03.12 03:08
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2026.03.12 02:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.03.04 13:24
No swaps are charged
2026.03.04 13:24
No swaps are charged
2026.03.02 20:21
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2026.03.02 15:19
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2026.03.01 04:03
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2026.02.25 13:28
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2026.02.25 13:28
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2026.01.27 06:32
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2026.01.20 12:44
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2026.01.20 12:44
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82%
46%
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