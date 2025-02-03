- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
193
盈利交易:
159 (82.38%)
亏损交易:
34 (17.62%)
最好交易:
136.60 USD
最差交易:
-1 089.91 USD
毛利:
1 159.24 USD (35 706 pips)
毛利亏损:
-1 148.71 USD (7 578 pips)
最大连续赢利:
25 (343.07 USD)
最大连续盈利:
343.07 USD (25)
夏普比率:
0.03
交易活动:
46.43%
最大入金加载:
27.72%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.01
长期交易:
92 (47.67%)
短期交易:
101 (52.33%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
7.29 USD
平均损失:
-33.79 USD
最大连续失误:
2 (-8.21 USD)
最大连续亏损:
-1 089.91 USD (1)
每月增长:
9.06%
年度预测:
109.91%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
758.51 USD
最大值:
1 089.91 USD (53.65%)
相对跌幅:
结余:
48.84% (1 089.91 USD)
净值:
31.74% (495.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|72
|AUDCAD
|52
|NZDCAD
|46
|archived
|23
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|64
|AUDCAD
|158
|NZDCAD
|120
|archived
|-331
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|5.3K
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|9.6K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +136.60 USD
最差交易: -1 090 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +343.07 USD
最大连续亏损: -8.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 6
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 8
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 12
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 35
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 79
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
153%
0
0
USD
USD
176
USD
USD
84
88%
193
82%
46%
1.00
0.05
USD
USD
49%
1:500