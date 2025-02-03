SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / OneShot RR10Prcent 1AVR 2EA WManual 01
Eko Pambudi Slamet

OneShot RR10Prcent 1AVR 2EA WManual 01

Eko Pambudi Slamet
0 avis
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 -29%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
78
Bénéfice trades:
57 (73.07%)
Perte trades:
21 (26.92%)
Meilleure transaction:
78.27 USD
Pire transaction:
-1 089.91 USD
Bénéfice brut:
633.60 USD (13 063 pips)
Perte brute:
-1 190.08 USD (6 140 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (119.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
145.65 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
35.69%
Charge de dépôt maximale:
17.30%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
-0.51
Longs trades:
31 (39.74%)
Courts trades:
47 (60.26%)
Facteur de profit:
0.53
Rendement attendu:
-7.13 USD
Bénéfice moyen:
11.12 USD
Perte moyenne:
-56.67 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-17.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 089.91 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.09%
Prévision annuelle:
61.72%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
758.51 USD
Maximal:
1 089.91 USD (53.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.84% (1 089.91 USD)
Par fonds propres:
23.07% (297.85 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 29
NZDCAD 21
AUDNZD 19
archived 9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 111
NZDCAD 64
AUDNZD 48
archived -779
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 2.5K
NZDCAD 2.5K
AUDNZD 1.9K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +78.27 USD
Pire transaction: -1 090 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +119.89 USD
Perte consécutive maximale: -17.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Live
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 6
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
XM.COM-Real 3
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 6
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 8
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
XM.COM-Real 5
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 35
FBS-Real-2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 12
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 1
FreshForex-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 79
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 24
156 plus...
For testing only, please don't subs.
Aucun avis
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 10.48% of days out of the 248 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 02:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.23 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 203 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
2025.07.17 12:23
No swaps are charged
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.