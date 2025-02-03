- Büyüme
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
56 (67.46%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (32.53%)
En iyi işlem:
507.06 USD
En kötü işlem:
-517.20 USD
Brüt kâr:
1 071.07 USD (12 212 pips)
Brüt zarar:
-688.23 USD (9 869 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (165.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
534.44 USD (9)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
49.64%
Maks. mevduat yükü:
15.09%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
30 (36.14%)
Satış işlemleri:
53 (63.86%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
4.61 USD
Ortalama kâr:
19.13 USD
Ortalama zarar:
-25.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-517.20 USD (1)
Aylık büyüme:
7.51%
Yıllık tahmin:
91.11%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
517.20 USD (50.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.78% (517.20 USD)
Varlığa göre:
28.30% (352.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|30
|AUDNZD
|23
|archived
|16
|NZDCAD
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|76
|AUDNZD
|44
|archived
|237
|NZDCAD
|25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|2K
|AUDNZD
|-403
|archived
|0
|NZDCAD
|776
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 8
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 35
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 12
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
FreshForex-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 79
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 24
