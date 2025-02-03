Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Live 0.00 × 1 GoMarkets-Real 1 0.00 × 3 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 6 EGlobal-Classic3 0.00 × 1 XM.COM-Real 3 0.00 × 1 FXChoice-Pro Live 0.00 × 6 AxioryAsia-01Live 0.00 × 1 UniverseWheel-Live 0.00 × 6 Tickmill-Live08 0.00 × 1 Exness-Real6 0.00 × 2 EGlobal-Cent5 0.00 × 8 VTMarkets-Live 3 0.00 × 1 XM.COM-Real 5 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live2 0.00 × 35 FBS-Real-2 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 12 TopFXGlobal-Live Server 0.00 × 1 FreshForex-Real 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 79 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 2 Tickmill-Live10 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 24 156 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou