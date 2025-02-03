- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
153
盈利交易:
127 (83.00%)
亏损交易:
26 (16.99%)
最好交易:
507.06 USD
最差交易:
-517.20 USD
毛利:
1 292.96 USD (25 885 pips)
毛利亏损:
-556.99 USD (5 196 pips)
最大连续赢利:
25 (279.84 USD)
最大连续盈利:
534.44 USD (9)
夏普比率:
0.13
交易活动:
49.42%
最大入金加载:
15.09%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
1
平均持有时间:
7 天
采收率:
1.42
长期交易:
77 (50.33%)
短期交易:
76 (49.67%)
利润因子:
2.32
预期回报:
4.81 USD
平均利润:
10.18 USD
平均损失:
-21.42 USD
最大连续失误:
2 (-6.86 USD)
最大连续亏损:
-517.20 USD (1)
每月增长:
8.10%
年度预测:
98.22%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
517.20 USD (50.34%)
相对跌幅:
结余:
31.78% (517.20 USD)
净值:
28.30% (352.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|53
|AUDCAD
|40
|NZDCAD
|31
|archived
|29
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|66
|AUDCAD
|93
|NZDCAD
|71
|archived
|506
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|4.9K
|AUDCAD
|9.4K
|NZDCAD
|6.3K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +507.06 USD
最差交易: -517 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +279.84 USD
最大连续亏损: -6.86 USD
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|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 6
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 8
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 12
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 35
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 79
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
243%
0
0
USD
USD
340
USD
USD
84
81%
153
83%
49%
2.32
4.81
USD
USD
32%
1:500