Segnali / MetaTrader 4 / OneShot RR10Prcent 1AVR 2EA TestOnly 01
Eko Pambudi Slamet

OneShot RR10Prcent 1AVR 2EA TestOnly 01

Eko Pambudi Slamet
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 91%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
56 (67.46%)
Loss Trade:
27 (32.53%)
Best Trade:
507.06 USD
Worst Trade:
-517.20 USD
Profitto lordo:
1 071.07 USD (12 212 pips)
Perdita lorda:
-688.23 USD (9 869 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (165.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
534.44 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
49.64%
Massimo carico di deposito:
15.09%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
30 (36.14%)
Short Trade:
53 (63.86%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
4.61 USD
Profitto medio:
19.13 USD
Perdita media:
-25.49 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-517.20 USD (1)
Crescita mensile:
7.51%
Previsione annuale:
91.11%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
517.20 USD (50.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.78% (517.20 USD)
Per equità:
28.30% (352.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 30
AUDNZD 23
archived 16
NZDCAD 14
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 76
AUDNZD 44
archived 237
NZDCAD 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 2K
AUDNZD -403
archived 0
NZDCAD 776
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +507.06 USD
Worst Trade: -517 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +165.14 USD
Massima perdita consecutiva: -27.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Live
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 6
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
XM.COM-Real 3
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 6
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 8
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
XM.COM-Real 5
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 35
FBS-Real-2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 12
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 1
FreshForex-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 79
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 24
156 più
For testing only, please don't subs.
Non ci sono recensioni
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.16 06:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.12 19:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 08:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 05:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
