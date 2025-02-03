- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
56 (67.46%)
Loss Trade:
27 (32.53%)
Best Trade:
507.06 USD
Worst Trade:
-517.20 USD
Profitto lordo:
1 071.07 USD (12 212 pips)
Perdita lorda:
-688.23 USD (9 869 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (165.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
534.44 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
49.64%
Massimo carico di deposito:
15.09%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
30 (36.14%)
Short Trade:
53 (63.86%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
4.61 USD
Profitto medio:
19.13 USD
Perdita media:
-25.49 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-517.20 USD (1)
Crescita mensile:
7.51%
Previsione annuale:
91.11%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
517.20 USD (50.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.78% (517.20 USD)
Per equità:
28.30% (352.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|30
|AUDNZD
|23
|archived
|16
|NZDCAD
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|76
|AUDNZD
|44
|archived
|237
|NZDCAD
|25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2K
|AUDNZD
|-403
|archived
|0
|NZDCAD
|776
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +507.06 USD
Worst Trade: -517 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +165.14 USD
Massima perdita consecutiva: -27.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 8
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 35
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 12
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
FreshForex-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 79
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 24
156 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
For testing only, please don't subs.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
91%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
40
80%
83
67%
50%
1.55
4.61
USD
USD
32%
1:500