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Сигналы / MetaTrader 4 / TEST 01
Eko Pambudi Slamet

TEST 01

Eko Pambudi Slamet
Eko Pambudi Slamet

Eko Pambudi Slamet

0 отзывов
Надежность
84 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 243%
FBS-Real-3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
153
Прибыльных трейдов:
127 (83.00%)
Убыточных трейдов:
26 (16.99%)
Лучший трейд:
507.06 USD
Худший трейд:
-517.20 USD
Общая прибыль:
1 292.96 USD (25 885 pips)
Общий убыток:
-556.99 USD (5 196 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (279.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
534.44 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
49.42%
Макс. загрузка депозита:
15.09%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
1.42
Длинных трейдов:
77 (50.33%)
Коротких трейдов:
76 (49.67%)
Профит фактор:
2.32
Мат. ожидание:
4.81 USD
Средняя прибыль:
10.18 USD
Средний убыток:
-21.42 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-6.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-517.20 USD (1)
Прирост в месяц:
8.33%
Годовой прогноз:
101.06%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
517.20 USD (50.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.78% (517.20 USD)
По эквити:
28.30% (352.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 53
AUDCAD 40
NZDCAD 31
archived 29
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 66
AUDCAD 93
NZDCAD 71
archived 506
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 4.9K
AUDCAD 9.4K
NZDCAD 6.3K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +507.06 USD
Худший трейд: -517 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +279.84 USD
Макс. убыток в серии: -6.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 6
XM.COM-Real 3
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 6
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 8
Exness-Real6
0.00 × 2
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
XM.COM-Real 5
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 12
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 35
TopFXGlobal-Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 79
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
еще 156...
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Нет отзывов
2026.04.29 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.27 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.02 23:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.29 22:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.23 15:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.19 17:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.02 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.01 04:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.11 10:20
No swaps are charged
2026.02.11 10:20
No swaps are charged
2026.01.27 06:32
No swaps are charged on the signal account
2026.01.20 12:44
No swaps are charged
2026.01.20 12:44
No swaps are charged
2026.01.19 22:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.19 12:23
No swaps are charged on the signal account
2026.01.15 09:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.14 06:29
No swaps are charged
2026.01.14 06:29
No swaps are charged
2026.01.14 03:37
No swaps are charged on the signal account
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TEST 01
1000 USD в месяц
243%
0
0
USD
340
USD
84
81%
153
83%
49%
2.32
4.81
USD
32%
1:500
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