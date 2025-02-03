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- Просадка
Всего трейдов:
153
Прибыльных трейдов:
127 (83.00%)
Убыточных трейдов:
26 (16.99%)
Лучший трейд:
507.06 USD
Худший трейд:
-517.20 USD
Общая прибыль:
1 292.96 USD (25 885 pips)
Общий убыток:
-556.99 USD (5 196 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (279.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
534.44 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
49.42%
Макс. загрузка депозита:
15.09%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
1.42
Длинных трейдов:
77 (50.33%)
Коротких трейдов:
76 (49.67%)
Профит фактор:
2.32
Мат. ожидание:
4.81 USD
Средняя прибыль:
10.18 USD
Средний убыток:
-21.42 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-6.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-517.20 USD (1)
Прирост в месяц:
8.33%
Годовой прогноз:
101.06%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
517.20 USD (50.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.78% (517.20 USD)
По эквити:
28.30% (352.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|53
|AUDCAD
|40
|NZDCAD
|31
|archived
|29
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|66
|AUDCAD
|93
|NZDCAD
|71
|archived
|506
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|4.9K
|AUDCAD
|9.4K
|NZDCAD
|6.3K
|archived
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +507.06 USD
Худший трейд: -517 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +279.84 USD
Макс. убыток в серии: -6.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 6
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 6
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-01Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 8
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 5
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 12
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 35
|
TopFXGlobal-Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 79
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
243%
0
0
USD
USD
340
USD
USD
84
81%
153
83%
49%
2.32
4.81
USD
USD
32%
1:500