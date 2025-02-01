- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8 295
Kârla kapanan işlemler:
6 722 (81.03%)
Zararla kapanan işlemler:
1 573 (18.96%)
En iyi işlem:
85.58 EUR
En kötü işlem:
-89.62 EUR
Brüt kâr:
4 418.81 EUR (333 639 pips)
Brüt zarar:
-3 420.79 EUR (271 697 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (15.31 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
91.42 EUR (16)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
57.51%
Maks. mevduat yükü:
4.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
3.74
Alış işlemleri:
4 440 (53.53%)
Satış işlemleri:
3 855 (46.47%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.12 EUR
Ortalama kâr:
0.66 EUR
Ortalama zarar:
-2.17 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-106.73 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-106.73 EUR (10)
Aylık büyüme:
1.98%
Yıllık tahmin:
24.70%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.14 EUR
Maksimum:
266.55 EUR (15.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.99% (266.55 EUR)
Varlığa göre:
13.85% (320.41 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3632
|GBPUSD
|2711
|USDJPY
|1352
|XAUUSD
|303
|GBPAUD
|68
|AUDCAD
|38
|EURGBP
|34
|AUDNZD
|25
|NZDCAD
|23
|EURCHF
|20
|USDCHF
|20
|EURCAD
|19
|USDCAD
|16
|GBPCAD
|13
|AUDUSD
|11
|EURAUD
|10
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|299
|GBPUSD
|629
|USDJPY
|121
|XAUUSD
|115
|GBPAUD
|7
|AUDCAD
|-1
|EURGBP
|-2
|AUDNZD
|14
|NZDCAD
|18
|EURCHF
|3
|USDCHF
|-45
|EURCAD
|-12
|USDCAD
|-7
|GBPCAD
|8
|AUDUSD
|11
|EURAUD
|-19
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|27K
|USDJPY
|20K
|XAUUSD
|8.8K
|GBPAUD
|1.9K
|AUDCAD
|-83
|EURGBP
|79
|AUDNZD
|1.3K
|NZDCAD
|1.8K
|EURCHF
|458
|USDCHF
|-1.4K
|EURCAD
|-1.5K
|USDCAD
|-681
|GBPCAD
|-383
|AUDUSD
|1.1K
|EURAUD
|-2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +85.58 EUR
En kötü işlem: -90 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +15.31 EUR
Maksimum ardışık zarar: -106.73 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.13 × 15
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
ICMarketsSC-Live14
|0.22 × 9
|
Coinexx-Demo
|0.25 × 76
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
DooPrime-Live 2
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 35
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|0.42 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 136
|
ICMarkets-Live05
|0.55 × 64
|
ICMarketsSC-Live27
|0.57 × 1129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.58 × 1033
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
89%
0
0
USD
USD
2.5K
EUR
EUR
130
99%
8 295
81%
58%
1.29
0.12
EUR
EUR
16%
1:500