SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / STNDLAG
Groupe Perdigau Investissements

STNDLAG

Groupe Perdigau Investissements
0 inceleme
Güvenilirlik
130 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 89%
ICMarketsSC-Live20
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 295
Kârla kapanan işlemler:
6 722 (81.03%)
Zararla kapanan işlemler:
1 573 (18.96%)
En iyi işlem:
85.58 EUR
En kötü işlem:
-89.62 EUR
Brüt kâr:
4 418.81 EUR (333 639 pips)
Brüt zarar:
-3 420.79 EUR (271 697 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (15.31 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
91.42 EUR (16)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
57.51%
Maks. mevduat yükü:
4.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
3.74
Alış işlemleri:
4 440 (53.53%)
Satış işlemleri:
3 855 (46.47%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.12 EUR
Ortalama kâr:
0.66 EUR
Ortalama zarar:
-2.17 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-106.73 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-106.73 EUR (10)
Aylık büyüme:
1.98%
Yıllık tahmin:
24.70%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.14 EUR
Maksimum:
266.55 EUR (15.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.99% (266.55 EUR)
Varlığa göre:
13.85% (320.41 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 3632
GBPUSD 2711
USDJPY 1352
XAUUSD 303
GBPAUD 68
AUDCAD 38
EURGBP 34
AUDNZD 25
NZDCAD 23
EURCHF 20
USDCHF 20
EURCAD 19
USDCAD 16
GBPCAD 13
AUDUSD 11
EURAUD 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 299
GBPUSD 629
USDJPY 121
XAUUSD 115
GBPAUD 7
AUDCAD -1
EURGBP -2
AUDNZD 14
NZDCAD 18
EURCHF 3
USDCHF -45
EURCAD -12
USDCAD -7
GBPCAD 8
AUDUSD 11
EURAUD -19
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 12K
GBPUSD 27K
USDJPY 20K
XAUUSD 8.8K
GBPAUD 1.9K
AUDCAD -83
EURGBP 79
AUDNZD 1.3K
NZDCAD 1.8K
EURCHF 458
USDCHF -1.4K
EURCAD -1.5K
USDCAD -681
GBPCAD -383
AUDUSD 1.1K
EURAUD -2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +85.58 EUR
En kötü işlem: -90 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +15.31 EUR
Maksimum ardışık zarar: -106.73 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.13 × 15
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
ICMarketsSC-Live14
0.22 × 9
Coinexx-Demo
0.25 × 76
Tradeview-Live
0.28 × 102
DooPrime-Live 2
0.33 × 3
FusionMarkets-Live
0.40 × 35
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live33
0.42 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.51 × 136
ICMarkets-Live05
0.55 × 64
ICMarketsSC-Live27
0.57 × 1129
ICMarketsSC-Live03
0.58 × 1033
229 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
STNDLAG
Ayda 30 USD
89%
0
0
USD
2.5K
EUR
130
99%
8 295
81%
58%
1.29
0.12
EUR
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.