Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 Axi-US05-Live 0.00 × 3 Exness-Real9 0.00 × 1 VantageInternational-Live 9 0.00 × 1 OctaFX-Real5 0.00 × 1 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 3 Coinexx-Live 0.00 × 5 ICMarkets-Live06 0.00 × 1 FBS-Real-2 0.00 × 2 ICMarkets-Live11 0.13 × 15 ICMarkets-Live07 0.15 × 20 Alpari-Pro.ECN3 0.18 × 28 ICMarkets-Live17 0.20 × 25 Exness-Real14 0.21 × 75 ICMarketsSC-Live14 0.22 × 9 Coinexx-Demo 0.25 × 76 Tradeview-Live 0.28 × 102 DooPrime-Live 2 0.33 × 3 FusionMarkets-Live 0.40 × 35 ICMarkets-Live08 0.40 × 5 ICMarketsSC-Live33 0.42 × 12 ICMarketsSC-Live09 0.51 × 136 ICMarkets-Live05 0.55 × 64 ICMarketsSC-Live27 0.57 × 1129 ICMarketsSC-Live03 0.58 × 1033 229 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya