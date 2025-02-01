SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / STNDLAG
Groupe Perdigau Investissements

STNDLAG

Groupe Perdigau Investissements
0 avis
Fiabilité
130 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 89%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 294
Bénéfice trades:
6 721 (81.03%)
Perte trades:
1 573 (18.97%)
Meilleure transaction:
85.58 EUR
Pire transaction:
-89.62 EUR
Bénéfice brut:
4 418.34 EUR (333 552 pips)
Perte brute:
-3 420.79 EUR (271 697 pips)
Gains consécutifs maximales:
56 (15.31 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
91.42 EUR (16)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
57.51%
Charge de dépôt maximale:
4.42%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
114
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
3.74
Longs trades:
4 439 (53.52%)
Courts trades:
3 855 (46.48%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.12 EUR
Bénéfice moyen:
0.66 EUR
Perte moyenne:
-2.17 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-106.73 EUR)
Perte consécutive maximale:
-106.73 EUR (10)
Croissance mensuelle:
2.03%
Prévision annuelle:
25.80%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
57.14 EUR
Maximal:
266.55 EUR (15.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.99% (266.55 EUR)
Par fonds propres:
13.85% (320.41 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 3632
GBPUSD 2711
USDJPY 1352
XAUUSD 303
GBPAUD 68
AUDCAD 38
EURGBP 34
AUDNZD 25
NZDCAD 22
EURCHF 20
USDCHF 20
EURCAD 19
USDCAD 16
GBPCAD 13
AUDUSD 11
EURAUD 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 299
GBPUSD 629
USDJPY 121
XAUUSD 115
GBPAUD 7
AUDCAD -1
EURGBP -2
AUDNZD 14
NZDCAD 17
EURCHF 3
USDCHF -45
EURCAD -12
USDCAD -7
GBPCAD 8
AUDUSD 11
EURAUD -19
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 12K
GBPUSD 27K
USDJPY 20K
XAUUSD 8.8K
GBPAUD 1.9K
AUDCAD -83
EURGBP 79
AUDNZD 1.3K
NZDCAD 1.7K
EURCHF 458
USDCHF -1.4K
EURCAD -1.5K
USDCAD -681
GBPCAD -383
AUDUSD 1.1K
EURAUD -2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +85.58 EUR
Pire transaction: -90 EUR
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +15.31 EUR
Perte consécutive maximale: -106.73 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.13 × 15
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
ICMarketsSC-Live14
0.22 × 9
Coinexx-Demo
0.25 × 76
Tradeview-Live
0.28 × 102
DooPrime-Live 2
0.33 × 3
FusionMarkets-Live
0.40 × 35
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live33
0.42 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.51 × 136
ICMarkets-Live05
0.55 × 64
ICMarketsSC-Live27
0.57 × 1129
ICMarketsSC-Live03
0.58 × 1033
229 plus...
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
STNDLAG
30 USD par mois
89%
0
0
USD
2.5K
EUR
130
99%
8 294
81%
58%
1.29
0.12
EUR
16%
1:500
Copier

