Trade:
8 295
Profit Trade:
6 722 (81.03%)
Loss Trade:
1 573 (18.96%)
Best Trade:
85.58 EUR
Worst Trade:
-89.62 EUR
Profitto lordo:
4 418.81 EUR (333 639 pips)
Perdita lorda:
-3 420.79 EUR (271 697 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (15.31 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
91.42 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
57.51%
Massimo carico di deposito:
4.42%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
3.74
Long Trade:
4 440 (53.53%)
Short Trade:
3 855 (46.47%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.12 EUR
Profitto medio:
0.66 EUR
Perdita media:
-2.17 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-106.73 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-106.73 EUR (10)
Crescita mensile:
2.00%
Previsione annuale:
24.70%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.14 EUR
Massimale:
266.55 EUR (15.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.99% (266.55 EUR)
Per equità:
13.85% (320.41 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3632
|GBPUSD
|2711
|USDJPY
|1352
|XAUUSD
|303
|GBPAUD
|68
|AUDCAD
|38
|EURGBP
|34
|AUDNZD
|25
|NZDCAD
|23
|EURCHF
|20
|USDCHF
|20
|EURCAD
|19
|USDCAD
|16
|GBPCAD
|13
|AUDUSD
|11
|EURAUD
|10
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|299
|GBPUSD
|629
|USDJPY
|121
|XAUUSD
|115
|GBPAUD
|7
|AUDCAD
|-1
|EURGBP
|-2
|AUDNZD
|14
|NZDCAD
|18
|EURCHF
|3
|USDCHF
|-45
|EURCAD
|-12
|USDCAD
|-7
|GBPCAD
|8
|AUDUSD
|11
|EURAUD
|-19
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|27K
|USDJPY
|20K
|XAUUSD
|8.8K
|GBPAUD
|1.9K
|AUDCAD
|-83
|EURGBP
|79
|AUDNZD
|1.3K
|NZDCAD
|1.8K
|EURCHF
|458
|USDCHF
|-1.4K
|EURCAD
|-1.5K
|USDCAD
|-681
|GBPCAD
|-383
|AUDUSD
|1.1K
|EURAUD
|-2.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +85.58 EUR
Worst Trade: -90 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +15.31 EUR
Massima perdita consecutiva: -106.73 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.13 × 15
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
ICMarketsSC-Live14
|0.22 × 9
|
Coinexx-Demo
|0.25 × 76
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
DooPrime-Live 2
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 35
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|0.42 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 136
|
ICMarkets-Live05
|0.55 × 64
|
ICMarketsSC-Live27
|0.57 × 1129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.58 × 1033
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
89%
0
0
USD
USD
2.5K
EUR
EUR
130
99%
8 295
81%
58%
1.29
0.12
EUR
EUR
16%
1:500