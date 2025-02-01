SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / STNDLAG
Groupe Perdigau Investissements

STNDLAG

Groupe Perdigau Investissements
0 recensioni
Affidabilità
130 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 89%
ICMarketsSC-Live20
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8 295
Profit Trade:
6 722 (81.03%)
Loss Trade:
1 573 (18.96%)
Best Trade:
85.58 EUR
Worst Trade:
-89.62 EUR
Profitto lordo:
4 418.81 EUR (333 639 pips)
Perdita lorda:
-3 420.79 EUR (271 697 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (15.31 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
91.42 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
57.51%
Massimo carico di deposito:
4.42%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
3.74
Long Trade:
4 440 (53.53%)
Short Trade:
3 855 (46.47%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.12 EUR
Profitto medio:
0.66 EUR
Perdita media:
-2.17 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-106.73 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-106.73 EUR (10)
Crescita mensile:
2.00%
Previsione annuale:
24.70%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.14 EUR
Massimale:
266.55 EUR (15.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.99% (266.55 EUR)
Per equità:
13.85% (320.41 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3632
GBPUSD 2711
USDJPY 1352
XAUUSD 303
GBPAUD 68
AUDCAD 38
EURGBP 34
AUDNZD 25
NZDCAD 23
EURCHF 20
USDCHF 20
EURCAD 19
USDCAD 16
GBPCAD 13
AUDUSD 11
EURAUD 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 299
GBPUSD 629
USDJPY 121
XAUUSD 115
GBPAUD 7
AUDCAD -1
EURGBP -2
AUDNZD 14
NZDCAD 18
EURCHF 3
USDCHF -45
EURCAD -12
USDCAD -7
GBPCAD 8
AUDUSD 11
EURAUD -19
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 12K
GBPUSD 27K
USDJPY 20K
XAUUSD 8.8K
GBPAUD 1.9K
AUDCAD -83
EURGBP 79
AUDNZD 1.3K
NZDCAD 1.8K
EURCHF 458
USDCHF -1.4K
EURCAD -1.5K
USDCAD -681
GBPCAD -383
AUDUSD 1.1K
EURAUD -2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +85.58 EUR
Worst Trade: -90 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +15.31 EUR
Massima perdita consecutiva: -106.73 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.13 × 15
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
ICMarketsSC-Live14
0.22 × 9
Coinexx-Demo
0.25 × 76
Tradeview-Live
0.28 × 102
DooPrime-Live 2
0.33 × 3
FusionMarkets-Live
0.40 × 35
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live33
0.42 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.51 × 136
ICMarkets-Live05
0.55 × 64
ICMarketsSC-Live27
0.57 × 1129
ICMarketsSC-Live03
0.58 × 1033
229 più
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.