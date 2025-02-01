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Groupe Perdigau Investissements

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毛利:
6 321.41 EUR (474 724 pips)
毛利亏损:
-4 719.20 EUR (358 626 pips)
最大连续赢利:
56 (15.31 EUR)
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采收率:
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利润因子:
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平均利润:
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平均损失:
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最大连续失误:
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最大连续亏损:
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年度预测:
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算法交易:
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结余:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 5416
GBPUSD 3338
USDJPY 1882
XAUUSD 360
AUDNZD 110
AUDCAD 83
GBPAUD 68
NZDCAD 51
EURGBP 34
EURCHF 20
USDCHF 20
EURCAD 19
USDCAD 16
GBPCAD 13
AUDUSD 11
EURAUD 10
XAGUSD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 728
GBPUSD 573
USDJPY 149
XAUUSD 173
AUDNZD 56
AUDCAD 46
GBPAUD 7
NZDCAD 22
EURGBP -2
EURCHF 3
USDCHF -45
EURCAD -12
USDCAD -7
GBPCAD 8
AUDUSD 11
EURAUD -19
XAGUSD 137
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 35K
GBPUSD 31K
USDJPY 28K
XAUUSD 8.2K
AUDNZD 3.7K
AUDCAD 6.6K
GBPAUD 1.9K
NZDCAD 3.9K
EURGBP 79
EURCHF 458
USDCHF -1.4K
EURCAD -1.5K
USDCAD -681
GBPCAD -383
AUDUSD 1.1K
EURAUD -2.7K
XAGUSD 15K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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0.40 × 5
ICMarketsSC-Live33
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ICMarketsSC-Live09
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2025.12.30 11:44
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2025.12.30 10:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
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2025.12.26 14:14
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2025.12.26 04:02
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2025.12.26 02:02
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2025.12.25 23:59
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2025.12.25 22:59
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2025.12.24 13:26
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2025.12.24 09:20
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2025.12.23 22:11
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2025.12.23 13:02
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2025.12.23 10:59
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EUR
176
99%
11 454
79%
71%
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EUR
34%
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