- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11 454
盈利交易:
9 144 (79.83%)
亏损交易:
2 310 (20.17%)
最好交易:
114.60 EUR
最差交易:
-89.62 EUR
毛利:
6 321.41 EUR (474 724 pips)
毛利亏损:
-4 719.20 EUR (358 626 pips)
最大连续赢利:
56 (15.31 EUR)
最大连续盈利:
115.15 EUR (7)
夏普比率:
0.04
交易活动:
70.54%
最大入金加载:
8.10%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
41
平均持有时间:
13 小时
采收率:
6.01
长期交易:
6 225 (54.35%)
短期交易:
5 229 (45.65%)
利润因子:
1.34
预期回报:
0.14 EUR
平均利润:
0.69 EUR
平均损失:
-2.04 EUR
最大连续失误:
10 (-106.73 EUR)
最大连续亏损:
-107.05 EUR (4)
每月增长:
0.97%
年度预测:
12.38%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
57.14 EUR
最大值:
266.55 EUR (15.99%)
相对跌幅:
结余:
15.99% (266.55 EUR)
净值:
34.23% (926.22 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5416
|GBPUSD
|3338
|USDJPY
|1882
|XAUUSD
|360
|AUDNZD
|110
|AUDCAD
|83
|GBPAUD
|68
|NZDCAD
|51
|EURGBP
|34
|EURCHF
|20
|USDCHF
|20
|EURCAD
|19
|USDCAD
|16
|GBPCAD
|13
|AUDUSD
|11
|EURAUD
|10
|XAGUSD
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|728
|GBPUSD
|573
|USDJPY
|149
|XAUUSD
|173
|AUDNZD
|56
|AUDCAD
|46
|GBPAUD
|7
|NZDCAD
|22
|EURGBP
|-2
|EURCHF
|3
|USDCHF
|-45
|EURCAD
|-12
|USDCAD
|-7
|GBPCAD
|8
|AUDUSD
|11
|EURAUD
|-19
|XAGUSD
|137
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|35K
|GBPUSD
|31K
|USDJPY
|28K
|XAUUSD
|8.2K
|AUDNZD
|3.7K
|AUDCAD
|6.6K
|GBPAUD
|1.9K
|NZDCAD
|3.9K
|EURGBP
|79
|EURCHF
|458
|USDCHF
|-1.4K
|EURCAD
|-1.5K
|USDCAD
|-681
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|-383
|AUDUSD
|1.1K
|EURAUD
|-2.7K
|XAGUSD
|15K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +114.60 EUR
最差交易: -90 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +15.31 EUR
最大连续亏损: -106.73 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live20 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.13 × 15
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
ICMarketsSC-Live14
|0.22 × 9
|
Coinexx-Demo
|0.25 × 76
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
DooPrime-Live 2
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 35
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|0.42 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 136
|
ICMarkets-Live05
|0.55 × 64
|
ICMarketsSC-Live27
|0.57 × 1129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.58 × 1033
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
135%
0
0
USD
USD
3.1K
EUR
EUR
176
99%
11 454
79%
71%
1.33
0.14
EUR
EUR
34%
1:500