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Groupe Perdigau Investissements

STNDLAG

Groupe Perdigau Investissements
Groupe Perdigau Investissements

Groupe Perdigau Investissements

0 отзывов
Надежность
176 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 135%
ICMarketsSC-Live20
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11 439
Прибыльных трейдов:
9 135 (79.85%)
Убыточных трейдов:
2 304 (20.14%)
Лучший трейд:
114.60 EUR
Худший трейд:
-89.62 EUR
Общая прибыль:
6 315.60 EUR (474 270 pips)
Общий убыток:
-4 715.34 EUR (358 389 pips)
Макс. серия выигрышей:
56 (15.31 EUR)
Макс. прибыль в серии:
115.15 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
70.54%
Макс. загрузка депозита:
8.10%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
6.00
Длинных трейдов:
6 214 (54.32%)
Коротких трейдов:
5 225 (45.68%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
0.14 EUR
Средняя прибыль:
0.69 EUR
Средний убыток:
-2.05 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-106.73 EUR)
Макс. убыток в серии:
-107.05 EUR (4)
Прирост в месяц:
0.96%
Годовой прогноз:
11.61%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.14 EUR
Максимальная:
266.55 EUR (15.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.99% (266.55 EUR)
По эквити:
34.23% (926.22 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 5408
GBPUSD 3337
USDJPY 1876
XAUUSD 360
AUDNZD 110
AUDCAD 83
GBPAUD 68
NZDCAD 51
EURGBP 34
EURCHF 20
USDCHF 20
EURCAD 19
USDCAD 16
GBPCAD 13
AUDUSD 11
EURAUD 10
XAGUSD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 727
GBPUSD 572
USDJPY 149
XAUUSD 173
AUDNZD 56
AUDCAD 46
GBPAUD 7
NZDCAD 22
EURGBP -2
EURCHF 3
USDCHF -45
EURCAD -12
USDCAD -7
GBPCAD 8
AUDUSD 11
EURAUD -19
XAGUSD 137
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 35K
GBPUSD 31K
USDJPY 28K
XAUUSD 8.2K
AUDNZD 3.7K
AUDCAD 6.6K
GBPAUD 1.9K
NZDCAD 3.9K
EURGBP 79
EURCHF 458
USDCHF -1.4K
EURCAD -1.5K
USDCAD -681
GBPCAD -383
AUDUSD 1.1K
EURAUD -2.7K
XAGUSD 15K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +114.60 EUR
Худший трейд: -90 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +15.31 EUR
Макс. убыток в серии: -106.73 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live20" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
Exness-Real9
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.13 × 15
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
ICMarketsSC-Live14
0.22 × 9
Coinexx-Demo
0.25 × 76
Tradeview-Live
0.28 × 102
DooPrime-Live 2
0.33 × 3
FusionMarkets-Live
0.40 × 35
ICMarkets-Live08
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live33
0.42 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.51 × 136
ICMarkets-Live05
0.55 × 64
ICMarketsSC-Live27
0.57 × 1129
ICMarketsSC-Live03
0.58 × 1033
еще 229...
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Нет отзывов
2025.12.30 11:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 10:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 22:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
STNDLAG
30 USD в месяц
135%
0
0
USD
3.1K
EUR
176
99%
11 439
79%
71%
1.33
0.14
EUR
34%
1:500
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