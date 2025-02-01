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Всего трейдов:
11 439
Прибыльных трейдов:
9 135 (79.85%)
Убыточных трейдов:
2 304 (20.14%)
Лучший трейд:
114.60 EUR
Худший трейд:
-89.62 EUR
Общая прибыль:
6 315.60 EUR (474 270 pips)
Общий убыток:
-4 715.34 EUR (358 389 pips)
Макс. серия выигрышей:
56 (15.31 EUR)
Макс. прибыль в серии:
115.15 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
70.54%
Макс. загрузка депозита:
8.10%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
6.00
Длинных трейдов:
6 214 (54.32%)
Коротких трейдов:
5 225 (45.68%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
0.14 EUR
Средняя прибыль:
0.69 EUR
Средний убыток:
-2.05 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-106.73 EUR)
Макс. убыток в серии:
-107.05 EUR (4)
Прирост в месяц:
0.96%
Годовой прогноз:
11.61%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.14 EUR
Максимальная:
266.55 EUR (15.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.99% (266.55 EUR)
По эквити:
34.23% (926.22 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5408
|GBPUSD
|3337
|USDJPY
|1876
|XAUUSD
|360
|AUDNZD
|110
|AUDCAD
|83
|GBPAUD
|68
|NZDCAD
|51
|EURGBP
|34
|EURCHF
|20
|USDCHF
|20
|EURCAD
|19
|USDCAD
|16
|GBPCAD
|13
|AUDUSD
|11
|EURAUD
|10
|XAGUSD
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|727
|GBPUSD
|572
|USDJPY
|149
|XAUUSD
|173
|AUDNZD
|56
|AUDCAD
|46
|GBPAUD
|7
|NZDCAD
|22
|EURGBP
|-2
|EURCHF
|3
|USDCHF
|-45
|EURCAD
|-12
|USDCAD
|-7
|GBPCAD
|8
|AUDUSD
|11
|EURAUD
|-19
|XAGUSD
|137
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|35K
|GBPUSD
|31K
|USDJPY
|28K
|XAUUSD
|8.2K
|AUDNZD
|3.7K
|AUDCAD
|6.6K
|GBPAUD
|1.9K
|NZDCAD
|3.9K
|EURGBP
|79
|EURCHF
|458
|USDCHF
|-1.4K
|EURCAD
|-1.5K
|USDCAD
|-681
|GBPCAD
|-383
|AUDUSD
|1.1K
|EURAUD
|-2.7K
|XAGUSD
|15K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +114.60 EUR
Худший трейд: -90 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +15.31 EUR
Макс. убыток в серии: -106.73 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live20" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.13 × 15
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
ICMarketsSC-Live14
|0.22 × 9
|
Coinexx-Demo
|0.25 × 76
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
DooPrime-Live 2
|0.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 35
|
ICMarkets-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|0.42 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 136
|
ICMarkets-Live05
|0.55 × 64
|
ICMarketsSC-Live27
|0.57 × 1129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.58 × 1033
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
135%
0
0
USD
USD
3.1K
EUR
EUR
176
99%
11 439
79%
71%
1.33
0.14
EUR
EUR
34%
1:500