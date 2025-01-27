- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 672
Kârla kapanan işlemler:
862 (51.55%)
Zararla kapanan işlemler:
810 (48.44%)
En iyi işlem:
128.20 USD
En kötü işlem:
-93.60 USD
Brüt kâr:
9 047.32 USD (160 215 pips)
Brüt zarar:
-9 590.55 USD (173 461 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (74.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
205.39 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
5.46%
Maks. mevduat yükü:
56.91%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
884 (52.87%)
Satış işlemleri:
788 (47.13%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.32 USD
Ortalama kâr:
10.50 USD
Ortalama zarar:
-11.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-83.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-211.80 USD (6)
Aylık büyüme:
-18.04%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
603.55 USD
Maksimum:
1 251.29 USD (85.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.05% (1 251.29 USD)
Varlığa göre:
5.12% (51.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1152
|EURUSD
|165
|GBPUSD
|110
|AUDUSD
|87
|USDJPY
|47
|NZDUSD
|42
|HK50
|26
|EURJPY
|17
|AUDJPY
|6
|COPPER
|5
|GBPJPY
|4
|EURGBP
|4
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|1
|DXY
|1
|US500
|1
|USDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|378
|EURUSD
|-317
|GBPUSD
|-56
|AUDUSD
|-67
|USDJPY
|-179
|NZDUSD
|-17
|HK50
|-65
|EURJPY
|-48
|AUDJPY
|-52
|COPPER
|-56
|GBPJPY
|-15
|EURGBP
|-15
|USDCHF
|-19
|NZDJPY
|-6
|DXY
|-1
|US500
|0
|USDCAD
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9.8K
|EURUSD
|-874
|GBPUSD
|655
|AUDUSD
|-164
|USDJPY
|-103
|NZDUSD
|-21
|HK50
|-21K
|EURJPY
|-60
|AUDJPY
|-334
|COPPER
|-170
|GBPJPY
|-108
|EURGBP
|-55
|USDCHF
|-173
|NZDJPY
|-22
|DXY
|-97
|US500
|61
|USDCAD
|-31
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +128.20 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +74.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 9
|
Tickmill-Live02
|0.21 × 53
|
Exness-Real18
|0.40 × 528
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.40 × 95
|
ICMarketsSC-Live02
|0.50 × 6
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 133
|
TickmillUK-Live03
|0.81 × 1027
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 424
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.86 × 105
|
ICMarketsSC-Live20
|1.03 × 40
|
ICMarketsSC-Live17
|1.04 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|1.07 × 503
|
ICMarketsSC-Live24
|1.19 × 356
|
PUPrime-Live
|1.23 × 187
|
ICMarketsSC-Live25
|1.25 × 1173
|
Tickmill-Live09
|1.28 × 1190
XAUUSD Scalping
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-70%
0
0
USD
USD
211
USD
USD
45
40%
1 672
51%
5%
0.94
-0.32
USD
USD
88%
1:400