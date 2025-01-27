SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TK9068
Jianwen Wang

TK9068

Jianwen Wang
0 inceleme
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -70%
Tickmill-Live09
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 672
Kârla kapanan işlemler:
862 (51.55%)
Zararla kapanan işlemler:
810 (48.44%)
En iyi işlem:
128.20 USD
En kötü işlem:
-93.60 USD
Brüt kâr:
9 047.32 USD (160 215 pips)
Brüt zarar:
-9 590.55 USD (173 461 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (74.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
205.39 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
5.46%
Maks. mevduat yükü:
56.91%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
884 (52.87%)
Satış işlemleri:
788 (47.13%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.32 USD
Ortalama kâr:
10.50 USD
Ortalama zarar:
-11.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-83.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-211.80 USD (6)
Aylık büyüme:
-18.04%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
603.55 USD
Maksimum:
1 251.29 USD (85.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.05% (1 251.29 USD)
Varlığa göre:
5.12% (51.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1152
EURUSD 165
GBPUSD 110
AUDUSD 87
USDJPY 47
NZDUSD 42
HK50 26
EURJPY 17
AUDJPY 6
COPPER 5
GBPJPY 4
EURGBP 4
USDCHF 3
NZDJPY 1
DXY 1
US500 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 378
EURUSD -317
GBPUSD -56
AUDUSD -67
USDJPY -179
NZDUSD -17
HK50 -65
EURJPY -48
AUDJPY -52
COPPER -56
GBPJPY -15
EURGBP -15
USDCHF -19
NZDJPY -6
DXY -1
US500 0
USDCAD -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.8K
EURUSD -874
GBPUSD 655
AUDUSD -164
USDJPY -103
NZDUSD -21
HK50 -21K
EURJPY -60
AUDJPY -334
COPPER -170
GBPJPY -108
EURGBP -55
USDCHF -173
NZDJPY -22
DXY -97
US500 61
USDCAD -31
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +128.20 USD
En kötü işlem: -94 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +74.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
Tickmill-Live02
0.21 × 53
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.40 × 95
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 6
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
Tickmill-Live05
0.80 × 133
TickmillUK-Live03
0.81 × 1027
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
ICMarketsSC-Live20
1.03 × 40
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live16
1.07 × 503
ICMarketsSC-Live24
1.19 × 356
PUPrime-Live
1.23 × 187
ICMarketsSC-Live25
1.25 × 1173
Tickmill-Live09
1.28 × 1190
74 daha fazla...
XAUUSD Scalping
İnceleme yok
2025.06.10 04:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 03:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 01:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 00:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 02:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 06:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.05 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 00:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 05:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 04:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 01:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.06 06:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.28 06:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.20 04:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.16 06:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.15 05:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
