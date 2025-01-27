Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live10 0.00 × 2 Tickmill-Live04 0.00 × 2 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 FTMO-Server3 0.00 × 1 VantageInternational-Live 12 0.00 × 2 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.11 × 9 Tickmill-Live02 0.21 × 53 Exness-Real18 0.40 × 528 GOMarketsIntl-Real 9 0.40 × 95 ICMarketsSC-Live02 0.50 × 6 GOMarketsMU-Real 2 0.50 × 2 Tickmill-Live05 0.80 × 133 TickmillUK-Live03 0.81 × 1027 PrimusMarkets-Live-6 0.86 × 424 ForexTimeFXTM-ECN 0.86 × 105 ICMarketsSC-Live20 1.03 × 40 ICMarketsSC-Live17 1.04 × 53 ICMarketsSC-Live16 1.07 × 503 ICMarketsSC-Live24 1.19 × 356 PUPrime-Live 1.23 × 187 ICMarketsSC-Live25 1.25 × 1173 Tickmill-Live09 1.28 × 1190 74 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya