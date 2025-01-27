SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TK9068
Jianwen Wang

TK9068

Jianwen Wang
0 avis
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -70%
Tickmill-Live09
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 672
Bénéfice trades:
862 (51.55%)
Perte trades:
810 (48.44%)
Meilleure transaction:
128.20 USD
Pire transaction:
-93.60 USD
Bénéfice brut:
9 047.32 USD (160 215 pips)
Perte brute:
-9 590.55 USD (173 461 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (74.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
205.39 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
5.46%
Charge de dépôt maximale:
56.91%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
16 minutes
Facteur de récupération:
-0.43
Longs trades:
884 (52.87%)
Courts trades:
788 (47.13%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.32 USD
Bénéfice moyen:
10.50 USD
Perte moyenne:
-11.84 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-83.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-211.80 USD (6)
Croissance mensuelle:
-18.04%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
40%
Prélèvement par solde:
Absolu:
603.55 USD
Maximal:
1 251.29 USD (85.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
88.05% (1 251.29 USD)
Par fonds propres:
5.12% (51.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1152
EURUSD 165
GBPUSD 110
AUDUSD 87
USDJPY 47
NZDUSD 42
HK50 26
EURJPY 17
AUDJPY 6
COPPER 5
GBPJPY 4
EURGBP 4
USDCHF 3
NZDJPY 1
DXY 1
US500 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 378
EURUSD -317
GBPUSD -56
AUDUSD -67
USDJPY -179
NZDUSD -17
HK50 -65
EURJPY -48
AUDJPY -52
COPPER -56
GBPJPY -15
EURGBP -15
USDCHF -19
NZDJPY -6
DXY -1
US500 0
USDCAD -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 9.8K
EURUSD -874
GBPUSD 655
AUDUSD -164
USDJPY -103
NZDUSD -21
HK50 -21K
EURJPY -60
AUDJPY -334
COPPER -170
GBPJPY -108
EURGBP -55
USDCHF -173
NZDJPY -22
DXY -97
US500 61
USDCAD -31
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +128.20 USD
Pire transaction: -94 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +74.32 USD
Perte consécutive maximale: -83.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
Tickmill-Live02
0.21 × 53
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.40 × 95
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 6
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
Tickmill-Live05
0.80 × 133
TickmillUK-Live03
0.81 × 1027
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
ICMarketsSC-Live20
1.03 × 40
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live16
1.07 × 503
ICMarketsSC-Live24
1.19 × 356
PUPrime-Live
1.23 × 187
ICMarketsSC-Live25
1.25 × 1173
Tickmill-Live09
1.28 × 1190
74 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
XAUUSD Scalping
Aucun avis
2025.06.10 04:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 03:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 01:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 00:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 02:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 06:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.05 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 00:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 05:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 04:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 01:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.06 06:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.28 06:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.20 04:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.16 06:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.15 05:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TK9068
30 USD par mois
-70%
0
0
USD
211
USD
45
40%
1 672
51%
5%
0.94
-0.32
USD
88%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.