- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 672
Profit Trade:
862 (51.55%)
Loss Trade:
810 (48.44%)
Best Trade:
128.20 USD
Worst Trade:
-93.60 USD
Profitto lordo:
9 047.32 USD (160 215 pips)
Perdita lorda:
-9 590.55 USD (173 461 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (74.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
205.39 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
5.46%
Massimo carico di deposito:
56.91%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
884 (52.87%)
Short Trade:
788 (47.13%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.32 USD
Profitto medio:
10.50 USD
Perdita media:
-11.84 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-83.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-211.80 USD (6)
Crescita mensile:
-17.30%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
603.55 USD
Massimale:
1 251.29 USD (85.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.05% (1 251.29 USD)
Per equità:
5.12% (51.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1152
|EURUSD
|165
|GBPUSD
|110
|AUDUSD
|87
|USDJPY
|47
|NZDUSD
|42
|HK50
|26
|EURJPY
|17
|AUDJPY
|6
|COPPER
|5
|GBPJPY
|4
|EURGBP
|4
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|1
|DXY
|1
|US500
|1
|USDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|378
|EURUSD
|-317
|GBPUSD
|-56
|AUDUSD
|-67
|USDJPY
|-179
|NZDUSD
|-17
|HK50
|-65
|EURJPY
|-48
|AUDJPY
|-52
|COPPER
|-56
|GBPJPY
|-15
|EURGBP
|-15
|USDCHF
|-19
|NZDJPY
|-6
|DXY
|-1
|US500
|0
|USDCAD
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.8K
|EURUSD
|-874
|GBPUSD
|655
|AUDUSD
|-164
|USDJPY
|-103
|NZDUSD
|-21
|HK50
|-21K
|EURJPY
|-60
|AUDJPY
|-334
|COPPER
|-170
|GBPJPY
|-108
|EURGBP
|-55
|USDCHF
|-173
|NZDJPY
|-22
|DXY
|-97
|US500
|61
|USDCAD
|-31
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +128.20 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +74.32 USD
Massima perdita consecutiva: -83.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 9
|
Tickmill-Live02
|0.21 × 53
|
Exness-Real18
|0.40 × 528
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.40 × 95
|
ICMarketsSC-Live02
|0.50 × 6
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 133
|
TickmillUK-Live03
|0.81 × 1027
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 424
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.86 × 105
|
ICMarketsSC-Live20
|1.03 × 40
|
ICMarketsSC-Live17
|1.04 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|1.07 × 503
|
ICMarketsSC-Live24
|1.19 × 356
|
PUPrime-Live
|1.23 × 187
|
ICMarketsSC-Live25
|1.25 × 1173
|
Tickmill-Live09
|1.28 × 1190
74 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
XAUUSD Scalping
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-70%
0
0
USD
USD
211
USD
USD
45
40%
1 672
51%
5%
0.94
-0.32
USD
USD
88%
1:400