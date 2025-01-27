SegnaliSezioni
Jianwen Wang

TK9068

Jianwen Wang
0 recensioni
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -70%
Tickmill-Live09
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 672
Profit Trade:
862 (51.55%)
Loss Trade:
810 (48.44%)
Best Trade:
128.20 USD
Worst Trade:
-93.60 USD
Profitto lordo:
9 047.32 USD (160 215 pips)
Perdita lorda:
-9 590.55 USD (173 461 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (74.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
205.39 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
5.46%
Massimo carico di deposito:
56.91%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-0.43
Long Trade:
884 (52.87%)
Short Trade:
788 (47.13%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.32 USD
Profitto medio:
10.50 USD
Perdita media:
-11.84 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-83.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-211.80 USD (6)
Crescita mensile:
-17.30%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
603.55 USD
Massimale:
1 251.29 USD (85.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.05% (1 251.29 USD)
Per equità:
5.12% (51.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1152
EURUSD 165
GBPUSD 110
AUDUSD 87
USDJPY 47
NZDUSD 42
HK50 26
EURJPY 17
AUDJPY 6
COPPER 5
GBPJPY 4
EURGBP 4
USDCHF 3
NZDJPY 1
DXY 1
US500 1
USDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 378
EURUSD -317
GBPUSD -56
AUDUSD -67
USDJPY -179
NZDUSD -17
HK50 -65
EURJPY -48
AUDJPY -52
COPPER -56
GBPJPY -15
EURGBP -15
USDCHF -19
NZDJPY -6
DXY -1
US500 0
USDCAD -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.8K
EURUSD -874
GBPUSD 655
AUDUSD -164
USDJPY -103
NZDUSD -21
HK50 -21K
EURJPY -60
AUDJPY -334
COPPER -170
GBPJPY -108
EURGBP -55
USDCHF -173
NZDJPY -22
DXY -97
US500 61
USDCAD -31
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +128.20 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +74.32 USD
Massima perdita consecutiva: -83.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.11 × 9
Tickmill-Live02
0.21 × 53
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.40 × 95
ICMarketsSC-Live02
0.50 × 6
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
Tickmill-Live05
0.80 × 133
TickmillUK-Live03
0.81 × 1027
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
ICMarketsSC-Live20
1.03 × 40
ICMarketsSC-Live17
1.04 × 53
ICMarketsSC-Live16
1.07 × 503
ICMarketsSC-Live24
1.19 × 356
PUPrime-Live
1.23 × 187
ICMarketsSC-Live25
1.25 × 1173
Tickmill-Live09
1.28 × 1190
74 più
XAUUSD Scalping
Non ci sono recensioni
2025.06.10 04:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 03:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 02:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 01:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.19 00:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 02:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 06:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.05 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 00:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 05:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 04:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 01:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.06 06:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.28 06:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.20 04:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.16 06:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.15 05:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TK9068
30USD al mese
-70%
0
0
USD
211
USD
45
40%
1 672
51%
5%
0.94
-0.32
USD
88%
1:400
