Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live04 0.00 × 2 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 2 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 FTMO-Server3 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 3 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.00 × 2 VantageInternational-Live 12 0.00 × 2 FXCM-CADReal01 0.25 × 4 FPMarkets-Live2 0.30 × 10 Exness-Real18 0.40 × 528 GOMarketsIntl-Real 9 0.40 × 95 ICMarketsSC-Live02 0.43 × 7 VantageMarkets-Live 2 0.47 × 32 STARTRADERFinancial-Live7 0.47 × 49 GOMarketsMU-Real 2 0.50 × 2 EightcapLtd-Real-4 0.52 × 63 ICMarketsAU-MT4-Live 0.56 × 9 CapitalPointTrading-Live29 0.75 × 71 Tickmill-Live05 0.80 × 133 PrimusMarkets-Live-6 0.86 × 424 ForexTimeFXTM-ECN 0.86 × 105 TickmillUK-Live03 0.86 × 1136 еще 111... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика