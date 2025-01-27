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Сигналы / MetaTrader 4 / TK9068
Jianwen Wang

TK9068

Jianwen Wang
Jianwen Wang

Jianwen Wang

0 отзывов
89 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -51%
Tickmill-Live09
1:400
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 112
Прибыльных трейдов:
1 041 (49.28%)
Убыточных трейдов:
1 071 (50.71%)
Лучший трейд:
128.20 USD
Худший трейд:
-93.60 USD
Общая прибыль:
9 845.28 USD (209 148 pips)
Общий убыток:
-10 511.53 USD (215 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (74.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
205.39 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
5.46%
Макс. загрузка депозита:
158.55%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
1 108 (52.46%)
Коротких трейдов:
1 004 (47.54%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.32 USD
Средняя прибыль:
9.46 USD
Средний убыток:
-9.81 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-83.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-211.80 USD (6)
Прирост в месяц:
3.86%
Годовой прогноз:
46.83%
Алготрейдинг:
34%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
670.70 USD
Максимальная:
1 318.44 USD (90.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.75% (1 318.19 USD)
По эквити:
56.17% (10.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1302
GBPUSD 250
EURUSD 200
AUDUSD 152
NZDUSD 85
USDJPY 48
HK50 26
EURJPY 19
GBPJPY 7
AUDJPY 6
COPPER 5
EURGBP 4
USDCHF 3
NZDJPY 1
DXY 1
US500 1
USDCAD 1
EURAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 454
GBPUSD -154
EURUSD -360
AUDUSD -129
NZDUSD -33
USDJPY -192
HK50 -65
EURJPY -43
GBPJPY 2
AUDJPY -52
COPPER -56
EURGBP -15
USDCHF -19
NZDJPY -6
DXY -1
US500 0
USDCAD -9
EURAUD 11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 18K
GBPUSD -648
EURUSD -619
AUDUSD -749
NZDUSD 117
USDJPY -303
HK50 -21K
EURJPY 214
GBPJPY 86
AUDJPY -334
COPPER -170
EURGBP -55
USDCHF -173
NZDJPY -22
DXY -97
US500 61
USDCAD -31
EURAUD 120
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +128.20 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +74.32 USD
Макс. убыток в серии: -83.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live04
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 3
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
FXCM-CADReal01
0.25 × 4
FPMarkets-Live2
0.30 × 10
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.40 × 95
ICMarketsSC-Live02
0.43 × 7
VantageMarkets-Live 2
0.47 × 32
STARTRADERFinancial-Live7
0.47 × 49
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.52 × 63
ICMarketsAU-MT4-Live
0.56 × 9
CapitalPointTrading-Live29
0.75 × 71
Tickmill-Live05
0.80 × 133
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
TickmillUK-Live03
0.86 × 1136
еще 111...
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XAUUSD Scalping
Нет отзывов
2026.08.03 03:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.26 01:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.22 10:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.22 08:12
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 01:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 00:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 06:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 05:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 01:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 03:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 02:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 06:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 03:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.10 04:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 03:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TK9068
30 USD в месяц
-51%
0
0
USD
17
USD
89
34%
2 112
49%
5%
0.93
-0.32
USD
100%
1:400
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