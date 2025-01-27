- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 112
Прибыльных трейдов:
1 041 (49.28%)
Убыточных трейдов:
1 071 (50.71%)
Лучший трейд:
128.20 USD
Худший трейд:
-93.60 USD
Общая прибыль:
9 845.28 USD (209 148 pips)
Общий убыток:
-10 511.53 USD (215 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (74.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
205.39 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
5.46%
Макс. загрузка депозита:
158.55%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
1 108 (52.46%)
Коротких трейдов:
1 004 (47.54%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.32 USD
Средняя прибыль:
9.46 USD
Средний убыток:
-9.81 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-83.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-211.80 USD (6)
Прирост в месяц:
3.86%
Годовой прогноз:
46.83%
Алготрейдинг:
34%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
670.70 USD
Максимальная:
1 318.44 USD (90.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.75% (1 318.19 USD)
По эквити:
56.17% (10.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1302
|GBPUSD
|250
|EURUSD
|200
|AUDUSD
|152
|NZDUSD
|85
|USDJPY
|48
|HK50
|26
|EURJPY
|19
|GBPJPY
|7
|AUDJPY
|6
|COPPER
|5
|EURGBP
|4
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|1
|DXY
|1
|US500
|1
|USDCAD
|1
|EURAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|454
|GBPUSD
|-154
|EURUSD
|-360
|AUDUSD
|-129
|NZDUSD
|-33
|USDJPY
|-192
|HK50
|-65
|EURJPY
|-43
|GBPJPY
|2
|AUDJPY
|-52
|COPPER
|-56
|EURGBP
|-15
|USDCHF
|-19
|NZDJPY
|-6
|DXY
|-1
|US500
|0
|USDCAD
|-9
|EURAUD
|11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|18K
|GBPUSD
|-648
|EURUSD
|-619
|AUDUSD
|-749
|NZDUSD
|117
|USDJPY
|-303
|HK50
|-21K
|EURJPY
|214
|GBPJPY
|86
|AUDJPY
|-334
|COPPER
|-170
|EURGBP
|-55
|USDCHF
|-173
|NZDJPY
|-22
|DXY
|-97
|US500
|61
|USDCAD
|-31
|EURAUD
|120
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +128.20 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +74.32 USD
Макс. убыток в серии: -83.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live09" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 3
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
FXCM-CADReal01
|0.25 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.30 × 10
|
Exness-Real18
|0.40 × 528
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.40 × 95
|
ICMarketsSC-Live02
|0.43 × 7
|
VantageMarkets-Live 2
|0.47 × 32
|
STARTRADERFinancial-Live7
|0.47 × 49
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.50 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.52 × 63
|
ICMarketsAU-MT4-Live
|0.56 × 9
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.75 × 71
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 133
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 424
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.86 × 105
|
TickmillUK-Live03
|0.86 × 1136
еще 111...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
XAUUSD Scalping
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-51%
0
0
USD
USD
17
USD
USD
89
34%
2 112
49%
5%
0.93
-0.32
USD
USD
100%
1:400