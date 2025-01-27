- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
2 116
盈利交易:
1 043 (49.29%)
亏损交易:
1 073 (50.71%)
最好交易:
128.20 USD
最差交易:
-93.60 USD
毛利:
9 847.71 USD (209 401 pips)
毛利亏损:
-10 520.00 USD (216 433 pips)
最大连续赢利:
13 (74.32 USD)
最大连续盈利:
205.39 USD (4)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
5.46%
最大入金加载:
158.55%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
-0.51
长期交易:
1 110 (52.46%)
短期交易:
1 006 (47.54%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.32 USD
平均利润:
9.44 USD
平均损失:
-9.80 USD
最大连续失误:
14 (-83.01 USD)
最大连续亏损:
-211.80 USD (6)
每月增长:
-39.90%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
34%
结余跌幅:
绝对:
672.29 USD
最大值:
1 320.03 USD (90.13%)
相对跌幅:
结余:
99.75% (1 318.19 USD)
净值:
56.17% (10.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1306
|GBPUSD
|250
|EURUSD
|200
|AUDUSD
|152
|NZDUSD
|85
|USDJPY
|48
|HK50
|26
|EURJPY
|19
|GBPJPY
|7
|AUDJPY
|6
|COPPER
|5
|EURGBP
|4
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|1
|DXY
|1
|US500
|1
|USDCAD
|1
|EURAUD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|448
|GBPUSD
|-154
|EURUSD
|-360
|AUDUSD
|-129
|NZDUSD
|-33
|USDJPY
|-192
|HK50
|-65
|EURJPY
|-43
|GBPJPY
|2
|AUDJPY
|-52
|COPPER
|-56
|EURGBP
|-15
|USDCHF
|-19
|NZDJPY
|-6
|DXY
|-1
|US500
|0
|USDCAD
|-9
|EURAUD
|11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|17K
|GBPUSD
|-648
|EURUSD
|-619
|AUDUSD
|-749
|NZDUSD
|117
|USDJPY
|-303
|HK50
|-21K
|EURJPY
|214
|GBPJPY
|86
|AUDJPY
|-334
|COPPER
|-170
|EURGBP
|-55
|USDCHF
|-173
|NZDJPY
|-22
|DXY
|-97
|US500
|61
|USDCAD
|-31
|EURAUD
|120
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +128.20 USD
最差交易: -94 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +74.32 USD
最大连续亏损: -83.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live09 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 3
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-CADReal01
|0.25 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.30 × 10
|
Exness-Real18
|0.40 × 528
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.40 × 95
|
ICMarketsSC-Live02
|0.43 × 7
|
STARTRADERFinancial-Live7
|0.47 × 51
|
VantageMarkets-Live 2
|0.48 × 33
|
ICMarketsAU-MT4-Live
|0.50 × 10
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.50 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.52 × 63
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.75 × 71
|
Tickmill-Live05
|0.80 × 133
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.86 × 424
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.86 × 105
|
TickmillUK-Live03
|0.86 × 1136
XAUUSD Scalping
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-69%
0
0
USD
USD
21
USD
USD
89
34%
2 116
49%
5%
0.93
-0.32
USD
USD
100%
1:400