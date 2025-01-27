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Jianwen Wang

TK9068

Jianwen Wang
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交易:
2 116
盈利交易:
1 043 (49.29%)
亏损交易:
1 073 (50.71%)
最好交易:
128.20 USD
最差交易:
-93.60 USD
毛利:
9 847.71 USD (209 401 pips)
毛利亏损:
-10 520.00 USD (216 433 pips)
最大连续赢利:
13 (74.32 USD)
最大连续盈利:
205.39 USD (4)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
5.46%
最大入金加载:
158.55%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
-0.51
长期交易:
1 110 (52.46%)
短期交易:
1 006 (47.54%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-0.32 USD
平均利润:
9.44 USD
平均损失:
-9.80 USD
最大连续失误:
14 (-83.01 USD)
最大连续亏损:
-211.80 USD (6)
每月增长:
-39.90%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
34%
结余跌幅:
绝对:
672.29 USD
最大值:
1 320.03 USD (90.13%)
相对跌幅:
结余:
99.75% (1 318.19 USD)
净值:
56.17% (10.92 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1306
GBPUSD 250
EURUSD 200
AUDUSD 152
NZDUSD 85
USDJPY 48
HK50 26
EURJPY 19
GBPJPY 7
AUDJPY 6
COPPER 5
EURGBP 4
USDCHF 3
NZDJPY 1
DXY 1
US500 1
USDCAD 1
EURAUD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 448
GBPUSD -154
EURUSD -360
AUDUSD -129
NZDUSD -33
USDJPY -192
HK50 -65
EURJPY -43
GBPJPY 2
AUDJPY -52
COPPER -56
EURGBP -15
USDCHF -19
NZDJPY -6
DXY -1
US500 0
USDCAD -9
EURAUD 11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 17K
GBPUSD -648
EURUSD -619
AUDUSD -749
NZDUSD 117
USDJPY -303
HK50 -21K
EURJPY 214
GBPJPY 86
AUDJPY -334
COPPER -170
EURGBP -55
USDCHF -173
NZDJPY -22
DXY -97
US500 61
USDCAD -31
EURAUD 120
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +128.20 USD
最差交易: -94 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +74.32 USD
最大连续亏损: -83.01 USD

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Tickmill-Live04
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HFMarketsSV-Live Server 3
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VantageInternational-Live 12
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FTMO-Server3
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BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 3
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
FXCM-CADReal01
0.25 × 4
FPMarkets-Live2
0.30 × 10
Exness-Real18
0.40 × 528
GOMarketsIntl-Real 9
0.40 × 95
ICMarketsSC-Live02
0.43 × 7
STARTRADERFinancial-Live7
0.47 × 51
VantageMarkets-Live 2
0.48 × 33
ICMarketsAU-MT4-Live
0.50 × 10
GOMarketsMU-Real 2
0.50 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.52 × 63
CapitalPointTrading-Live29
0.75 × 71
Tickmill-Live05
0.80 × 133
PrimusMarkets-Live-6
0.86 × 424
ForexTimeFXTM-ECN
0.86 × 105
TickmillUK-Live03
0.86 × 1136
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XAUUSD Scalping
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2026.08.03 03:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.26 01:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.22 10:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.04.22 08:12
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 01:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 00:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 01:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 06:07
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2025.11.06 05:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 01:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 03:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 02:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 06:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 03:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.10 04:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.04 03:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
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2 116
49%
5%
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