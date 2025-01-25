SinyallerBölümler
Truong Ngoc Tuan

Mean Strategy 2

Truong Ngoc Tuan
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 120%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 277
Kârla kapanan işlemler:
834 (65.30%)
Zararla kapanan işlemler:
443 (34.69%)
En iyi işlem:
157.20 USD
En kötü işlem:
-58.72 USD
Brüt kâr:
2 863.72 USD (148 840 pips)
Brüt zarar:
-1 627.91 USD (136 330 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (17.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
312.60 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
98.24%
Maks. mevduat yükü:
91.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.51
Alış işlemleri:
561 (43.93%)
Satış işlemleri:
716 (56.07%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
3.43 USD
Ortalama zarar:
-3.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-102.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-351.63 USD (8)
Aylık büyüme:
6.42%
Yıllık tahmin:
77.84%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
351.63 USD (17.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.88% (351.63 USD)
Varlığa göre:
74.52% (836.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDm 369
AUDCADm 328
NZDCADm 310
AUDNZDm 268
EURJPYm 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDm 453
AUDCADm 254
NZDCADm 298
AUDNZDm 136
EURJPYm 95
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDm -893
AUDCADm 9.8K
NZDCADm 157
AUDNZDm 2.2K
EURJPYm 1.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +157.20 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +17.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -102.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 13:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:27
No swaps are charged on the signal account
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.21 15:02
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mean Strategy 2
Ayda 30 USD
120%
0
0
USD
2.5K
USD
36
99%
1 277
65%
98%
1.75
0.97
USD
75%
1:200
Kopyala

