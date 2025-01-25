SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Mean Strategy 2
Truong Ngoc Tuan

Mean Strategy 2

Truong Ngoc Tuan
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 120%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 275
Bénéfice trades:
833 (65.33%)
Perte trades:
442 (34.67%)
Meilleure transaction:
157.20 USD
Pire transaction:
-58.72 USD
Bénéfice brut:
2 862.68 USD (148 696 pips)
Perte brute:
-1 626.88 USD (136 187 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (17.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
312.60 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
98.24%
Charge de dépôt maximale:
91.31%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.51
Longs trades:
559 (43.84%)
Courts trades:
716 (56.16%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
0.97 USD
Bénéfice moyen:
3.44 USD
Perte moyenne:
-3.68 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-102.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-351.63 USD (8)
Croissance mensuelle:
6.59%
Prévision annuelle:
82.95%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
351.63 USD (17.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.88% (351.63 USD)
Par fonds propres:
74.52% (836.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDm 369
AUDCADm 326
NZDCADm 310
AUDNZDm 268
EURJPYm 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDm 453
AUDCADm 254
NZDCADm 298
AUDNZDm 136
EURJPYm 95
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDm -893
AUDCADm 9.8K
NZDCADm 157
AUDNZDm 2.2K
EURJPYm 1.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +157.20 USD
Pire transaction: -59 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +17.71 USD
Perte consécutive maximale: -102.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 13:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:27
No swaps are charged on the signal account
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.21 15:02
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.