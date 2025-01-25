SegnaliSezioni
Truong Ngoc Tuan

Mean Strategy 2

Truong Ngoc Tuan
0 recensioni
Affidabilità
36 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 120%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 277
Profit Trade:
834 (65.30%)
Loss Trade:
443 (34.69%)
Best Trade:
157.20 USD
Worst Trade:
-58.72 USD
Profitto lordo:
2 863.72 USD (148 840 pips)
Perdita lorda:
-1 627.91 USD (136 330 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (17.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
312.60 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
98.24%
Massimo carico di deposito:
91.31%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.51
Long Trade:
561 (43.93%)
Short Trade:
716 (56.07%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
3.43 USD
Perdita media:
-3.67 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-102.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-351.63 USD (8)
Crescita mensile:
6.64%
Previsione annuale:
82.95%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
351.63 USD (17.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.88% (351.63 USD)
Per equità:
74.52% (836.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 369
AUDCADm 328
NZDCADm 310
AUDNZDm 268
EURJPYm 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm 453
AUDCADm 254
NZDCADm 298
AUDNZDm 136
EURJPYm 95
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm -893
AUDCADm 9.8K
NZDCADm 157
AUDNZDm 2.2K
EURJPYm 1.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +157.20 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +17.71 USD
Massima perdita consecutiva: -102.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 12:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 13:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:27
No swaps are charged on the signal account
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.21 15:02
No swaps are charged on the signal account
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 04:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mean Strategy 2
30USD al mese
120%
0
0
USD
2.5K
USD
36
99%
1 277
65%
98%
1.75
0.97
USD
75%
1:200
