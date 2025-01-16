Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneRoyal-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.18 × 39 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 ForexTimeFXTM-Live01 0.94 × 17 Darwinex-Live 0.97 × 4462 Pepperstone-MT5-Live01 1.06 × 142 PrimeCodex-MT5 1.06 × 448 TradeMaxGlobal-Live 1.25 × 71 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.40 × 5 ICMarketsSC-MT5 1.56 × 36 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 2.33 × 6 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 XMGlobal-MT5 2 2.59 × 29 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 VantageFXInternational-Live 3.03 × 37 TickmillUK-Live 3.43 × 7 Swissquote-Server 3.52 × 62 AdmiralMarkets-Live 3.63 × 306 KuberaCapitalMarkets-Server 3.89 × 38 BCS5-Real 4.50 × 2 14 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya