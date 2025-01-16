SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Skunner24
Gonzalo Ernesto Rodriguez Moreno

Skunner24

Gonzalo Ernesto Rodriguez Moreno
0 inceleme
Güvenilirlik
71 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 2%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
290
Kârla kapanan işlemler:
146 (50.34%)
Zararla kapanan işlemler:
144 (49.66%)
En iyi işlem:
2 792.72 USD
En kötü işlem:
-3 396.40 USD
Brüt kâr:
84 412.82 USD (109 196 pips)
Brüt zarar:
-82 797.05 USD (75 467 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (5 265.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 474.77 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
47.78%
Maks. mevduat yükü:
88.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
239 (82.41%)
Satış işlemleri:
51 (17.59%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
5.57 USD
Ortalama kâr:
578.17 USD
Ortalama zarar:
-574.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 039.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 506.76 USD (7)
Aylık büyüme:
2.66%
Yıllık tahmin:
32.23%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 182.14 USD
Maksimum:
10 919.91 USD (10.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.09% (10 913.99 USD)
Varlığa göre:
6.14% (6 456.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 96
XAUUSD 40
NDX 38
AUDCAD 23
XTIUSD 21
GBPJPY 16
USDJPY 12
SP500 11
XAGUSD 8
GBPUSD 7
GDAXI 3
USDCHF 3
XNGUSD 2
FCHI40 2
STOXX50E 2
SBUX 1
XOM 1
MSFT 1
AUDUSD 1
USDCAD 1
AMZN 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 641
XAUUSD 9.1K
NDX -4.4K
AUDCAD 634
XTIUSD 647
GBPJPY 5.1K
USDJPY -1.5K
SP500 -3.6K
XAGUSD -4.1K
GBPUSD -1.3K
GDAXI -1.1K
USDCHF 688
XNGUSD -1.9K
FCHI40 851
STOXX50E 1.5K
SBUX -295
XOM -292
MSFT -55
AUDUSD 503
USDCAD 551
AMZN -25
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.1K
XAUUSD 23K
NDX 7.6K
AUDCAD 3.3K
XTIUSD 280
GBPJPY 6.6K
USDJPY -148
SP500 -2.3K
XAGUSD -3.3K
GBPUSD -2.5K
GDAXI -1.9K
USDCHF 145
XNGUSD -293
FCHI40 1.2K
STOXX50E 342
SBUX -26
XOM -26
MSFT -3
AUDUSD 141
USDCAD 220
AMZN 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 792.72 USD
En kötü işlem: -3 396 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +5 265.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 039.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Darwinex-Live
0.97 × 4462
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 142
PrimeCodex-MT5
1.06 × 448
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.59 × 29
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.03 × 37
TickmillUK-Live
3.43 × 7
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.63 × 306
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
BCS5-Real
4.50 × 2
14 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Esta es una cuenta que opera de forma Intradia y Swing aminorando el riesgo para operar buscando cuidar tu capital.
İnceleme yok
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 473 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 21:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 457 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 13:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 438 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 18:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 357 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 18:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 16:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 353 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 07:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 01:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 353 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.22 20:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.21 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.21 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 305 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 15:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.08 12:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Skunner24
Ayda 35 USD
2%
0
0
USD
102K
USD
71
70%
290
50%
48%
1.01
5.57
USD
10%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.