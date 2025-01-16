SignauxSections
Gonzalo Ernesto Rodriguez Moreno

Skunner24

Gonzalo Ernesto Rodriguez Moreno
0 avis
Fiabilité
71 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2024 5%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
289
Bénéfice trades:
146 (50.51%)
Perte trades:
143 (49.48%)
Meilleure transaction:
2 792.72 USD
Pire transaction:
-2 440.37 USD
Bénéfice brut:
84 412.82 USD (109 196 pips)
Perte brute:
-79 400.65 USD (73 362 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (5 265.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 474.77 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
47.78%
Charge de dépôt maximale:
88.96%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.46
Longs trades:
239 (82.70%)
Courts trades:
50 (17.30%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
17.34 USD
Bénéfice moyen:
578.17 USD
Perte moyenne:
-555.25 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-2 039.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 506.76 USD (7)
Croissance mensuelle:
6.08%
Prévision annuelle:
73.74%
Algo trading:
70%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 182.14 USD
Maximal:
10 919.91 USD (10.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.09% (10 913.99 USD)
Par fonds propres:
6.14% (6 456.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 96
XAUUSD 40
NDX 38
AUDCAD 23
XTIUSD 21
GBPJPY 16
USDJPY 12
SP500 11
XAGUSD 7
GBPUSD 7
GDAXI 3
USDCHF 3
XNGUSD 2
FCHI40 2
STOXX50E 2
SBUX 1
XOM 1
MSFT 1
AUDUSD 1
USDCAD 1
AMZN 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 641
XAUUSD 9.1K
NDX -4.4K
AUDCAD 634
XTIUSD 647
GBPJPY 5.1K
USDJPY -1.5K
SP500 -3.6K
XAGUSD -696
GBPUSD -1.3K
GDAXI -1.1K
USDCHF 688
XNGUSD -1.9K
FCHI40 851
STOXX50E 1.5K
SBUX -295
XOM -292
MSFT -55
AUDUSD 503
USDCAD 551
AMZN -25
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 1.1K
XAUUSD 23K
NDX 7.6K
AUDCAD 3.3K
XTIUSD 280
GBPJPY 6.6K
USDJPY -148
SP500 -2.3K
XAGUSD -1.2K
GBPUSD -2.5K
GDAXI -1.9K
USDCHF 145
XNGUSD -293
FCHI40 1.2K
STOXX50E 342
SBUX -26
XOM -26
MSFT -3
AUDUSD 141
USDCAD 220
AMZN 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 792.72 USD
Pire transaction: -2 440 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +5 265.62 USD
Perte consécutive maximale: -2 039.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Darwinex-Live
0.97 × 4462
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 142
PrimeCodex-MT5
1.06 × 448
TradeMaxGlobal-Live
1.22 × 63
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.59 × 29
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.03 × 37
Swissquote-Server
3.19 × 58
TickmillUK-Live
3.43 × 7
AdmiralMarkets-Live
3.63 × 306
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
BCS5-Real
4.50 × 2
14 plus...
Esta es una cuenta que opera de forma Intradia y Swing aminorando el riesgo para operar buscando cuidar tu capital.
