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Signals / MetaTrader 5 / Skunner24
Gonzalo Ernesto Rodriguez Moreno

Skunner24

Gonzalo Ernesto Rodriguez Moreno
Gonzalo Ernesto Rodriguez Moreno

Gonzalo Ernesto Rodriguez Moreno

0 reviews
116 weeks
0 / 0 USD
Copy for 35 USD per month
growth since 2024 -46%
Darwinex-Live
1:200
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
580
Profit Trades:
306 (52.75%)
Loss Trades:
274 (47.24%)
Best trade:
4 717.14 USD
Worst trade:
-5 251.66 USD
Gross Profit:
194 484.83 USD (177 842 pips)
Gross Loss:
-240 232.69 USD (171 742 pips)
Maximum consecutive wins:
13 (5 265.62 USD)
Maximal consecutive profit:
7 759.59 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading activity:
36.76%
Max deposit load:
100.66%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
5
Avg holding time:
17 hours
Recovery Factor:
-0.86
Long Trades:
438 (75.52%)
Short Trades:
142 (24.48%)
Profit Factor:
0.81
Expected Payoff:
-78.88 USD
Average Profit:
635.57 USD
Average Loss:
-876.76 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-3 868.94 USD)
Maximal consecutive loss:
-11 695.45 USD (3)
Monthly growth:
-4.52%
Annual Forecast:
-54.82%
Algo trading:
65%
Drawdown by balance:
Absolute:
45 180.70 USD
Maximal:
53 394.03 USD (49.34%)
Relative drawdown:
By Balance:
49.61% (53 839.98 USD)
By Equity:
10.10% (10 256.71 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 141
SP500 114
NDX 79
XTIUSD 69
XAUUSD 62
AUDCAD 31
USDJPY 19
GBPJPY 16
GBPUSD 13
XAGUSD 8
STOXX50E 6
USDCHF 5
FCHI40 3
GDAXI 3
AUDUSD 3
XNGUSD 2
USDCAD 2
SBUX 1
XOM 1
MSFT 1
AMZN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -24K
SP500 -11K
NDX -9K
XTIUSD 303
XAUUSD 12K
AUDCAD 564
USDJPY 491
GBPJPY 5.1K
GBPUSD -7.5K
XAGUSD -4.1K
STOXX50E 15
USDCHF -5.2K
FCHI40 -172
GDAXI -1.1K
AUDUSD 1.4K
XNGUSD -1.9K
USDCAD -1.4K
SBUX -295
XOM -292
MSFT -55
AMZN -25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -758
SP500 -3.1K
NDX 4.6K
XTIUSD 616
XAUUSD 2.3K
AUDCAD 3.7K
USDJPY 538
GBPJPY 6.6K
GBPUSD -3.3K
XAGUSD -3.3K
STOXX50E -219
USDCHF -436
FCHI40 775
GDAXI -1.9K
AUDUSD 194
XNGUSD -293
USDCAD 72
SBUX -26
XOM -26
MSFT -3
AMZN 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +4 717.14 USD
Worst trade: -5 252 USD
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +5 265.62 USD
Maximal consecutive loss: -3 868.94 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 9
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.29 × 7
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 164
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Darwinex-Live
0.98 × 4482
PrimeCodex-MT5
1.06 × 448
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.59 × 29
26 more...
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Esta es una cuenta que opera de forma Intradia y Swing aminorando el riesgo para operar buscando cuidar tu capital.
No reviews
2026.02.18 15:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.13 15:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.02.11 14:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.08 08:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 15:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 505 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 02:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 473 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 21:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 457 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 13:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 438 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 18:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 357 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 18:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 16:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 353 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 07:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 01:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 353 days of the signal's entire lifetime.
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Skunner24
35 USD per month
-46%
0
0
USD
55K
USD
116
65%
580
52%
37%
0.80
-78.88
USD
50%
1:200
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.