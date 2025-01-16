- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
580
Profit Trades:
306 (52.75%)
Loss Trades:
274 (47.24%)
Best trade:
4 717.14 USD
Worst trade:
-5 251.66 USD
Gross Profit:
194 484.83 USD (177 842 pips)
Gross Loss:
-240 232.69 USD (171 742 pips)
Maximum consecutive wins:
13 (5 265.62 USD)
Maximal consecutive profit:
7 759.59 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading activity:
36.76%
Max deposit load:
100.66%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
5
Avg holding time:
17 hours
Recovery Factor:
-0.86
Long Trades:
438 (75.52%)
Short Trades:
142 (24.48%)
Profit Factor:
0.81
Expected Payoff:
-78.88 USD
Average Profit:
635.57 USD
Average Loss:
-876.76 USD
Maximum consecutive losses:
8 (-3 868.94 USD)
Maximal consecutive loss:
-11 695.45 USD (3)
Monthly growth:
-4.52%
Annual Forecast:
-54.82%
Algo trading:
65%
Drawdown by balance:
Absolute:
45 180.70 USD
Maximal:
53 394.03 USD (49.34%)
Relative drawdown:
By Balance:
49.61% (53 839.98 USD)
By Equity:
10.10% (10 256.71 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD
|141
|SP500
|114
|NDX
|79
|XTIUSD
|69
|XAUUSD
|62
|AUDCAD
|31
|USDJPY
|19
|GBPJPY
|16
|GBPUSD
|13
|XAGUSD
|8
|STOXX50E
|6
|USDCHF
|5
|FCHI40
|3
|GDAXI
|3
|AUDUSD
|3
|XNGUSD
|2
|USDCAD
|2
|SBUX
|1
|XOM
|1
|MSFT
|1
|AMZN
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-24K
|SP500
|-11K
|NDX
|-9K
|XTIUSD
|303
|XAUUSD
|12K
|AUDCAD
|564
|USDJPY
|491
|GBPJPY
|5.1K
|GBPUSD
|-7.5K
|XAGUSD
|-4.1K
|STOXX50E
|15
|USDCHF
|-5.2K
|FCHI40
|-172
|GDAXI
|-1.1K
|AUDUSD
|1.4K
|XNGUSD
|-1.9K
|USDCAD
|-1.4K
|SBUX
|-295
|XOM
|-292
|MSFT
|-55
|AMZN
|-25
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-758
|SP500
|-3.1K
|NDX
|4.6K
|XTIUSD
|616
|XAUUSD
|2.3K
|AUDCAD
|3.7K
|USDJPY
|538
|GBPJPY
|6.6K
|GBPUSD
|-3.3K
|XAGUSD
|-3.3K
|STOXX50E
|-219
|USDCHF
|-436
|FCHI40
|775
|GDAXI
|-1.9K
|AUDUSD
|194
|XNGUSD
|-293
|USDCAD
|72
|SBUX
|-26
|XOM
|-26
|MSFT
|-3
|AMZN
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +4 717.14 USD
Worst trade: -5 252 USD
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +5 265.62 USD
Maximal consecutive loss: -3 868.94 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 9
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.29 × 7
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 164
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Darwinex-Live
|0.98 × 4482
|
PrimeCodex-MT5
|1.06 × 448
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.40 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.59 × 29
Esta es una cuenta que opera de forma Intradia y Swing aminorando el riesgo para operar buscando cuidar tu capital.
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
35 USD per month
-46%
0
0
USD
USD
55K
USD
USD
116
65%
580
52%
37%
0.80
-78.88
USD
USD
50%
1:200