Gonzalo Ernesto Rodriguez Moreno

Skunner24

Gonzalo Ernesto Rodriguez Moreno
0 recensioni
Affidabilità
71 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2024 2%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
290
Profit Trade:
146 (50.34%)
Loss Trade:
144 (49.66%)
Best Trade:
2 792.72 USD
Worst Trade:
-3 396.40 USD
Profitto lordo:
84 412.82 USD (109 196 pips)
Perdita lorda:
-82 797.05 USD (75 467 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (5 265.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 474.77 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
47.78%
Massimo carico di deposito:
88.96%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
239 (82.41%)
Short Trade:
51 (17.59%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
5.57 USD
Profitto medio:
578.17 USD
Perdita media:
-574.98 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2 039.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 506.76 USD (7)
Crescita mensile:
2.66%
Previsione annuale:
32.23%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 182.14 USD
Massimale:
10 919.91 USD (10.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.09% (10 913.99 USD)
Per equità:
6.14% (6 456.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 96
XAUUSD 40
NDX 38
AUDCAD 23
XTIUSD 21
GBPJPY 16
USDJPY 12
SP500 11
XAGUSD 8
GBPUSD 7
GDAXI 3
USDCHF 3
XNGUSD 2
FCHI40 2
STOXX50E 2
SBUX 1
XOM 1
MSFT 1
AUDUSD 1
USDCAD 1
AMZN 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 641
XAUUSD 9.1K
NDX -4.4K
AUDCAD 634
XTIUSD 647
GBPJPY 5.1K
USDJPY -1.5K
SP500 -3.6K
XAGUSD -4.1K
GBPUSD -1.3K
GDAXI -1.1K
USDCHF 688
XNGUSD -1.9K
FCHI40 851
STOXX50E 1.5K
SBUX -295
XOM -292
MSFT -55
AUDUSD 503
USDCAD 551
AMZN -25
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.1K
XAUUSD 23K
NDX 7.6K
AUDCAD 3.3K
XTIUSD 280
GBPJPY 6.6K
USDJPY -148
SP500 -2.3K
XAGUSD -3.3K
GBPUSD -2.5K
GDAXI -1.9K
USDCHF 145
XNGUSD -293
FCHI40 1.2K
STOXX50E 342
SBUX -26
XOM -26
MSFT -3
AUDUSD 141
USDCAD 220
AMZN 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 792.72 USD
Worst Trade: -3 396 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +5 265.62 USD
Massima perdita consecutiva: -2 039.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Darwinex-Live
0.97 × 4462
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 142
PrimeCodex-MT5
1.06 × 448
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.59 × 29
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.03 × 37
TickmillUK-Live
3.43 × 7
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.63 × 306
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
14 più
Esta es una cuenta que opera de forma Intradia y Swing aminorando el riesgo para operar buscando cuidar tu capital.
Non ci sono recensioni
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 473 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 21:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 457 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 13:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 438 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 18:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 357 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 18:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 16:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 353 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 07:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 01:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 353 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.22 20:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.21 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.21 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 305 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.20 15:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.08 12:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Skunner24
35USD al mese
2%
0
0
USD
102K
USD
71
70%
290
50%
48%
1.01
5.57
USD
10%
1:200
Copia

