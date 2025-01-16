- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
290
Profit Trade:
146 (50.34%)
Loss Trade:
144 (49.66%)
Best Trade:
2 792.72 USD
Worst Trade:
-3 396.40 USD
Profitto lordo:
84 412.82 USD (109 196 pips)
Perdita lorda:
-82 797.05 USD (75 467 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (5 265.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 474.77 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
47.78%
Massimo carico di deposito:
88.96%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
239 (82.41%)
Short Trade:
51 (17.59%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
5.57 USD
Profitto medio:
578.17 USD
Perdita media:
-574.98 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2 039.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 506.76 USD (7)
Crescita mensile:
2.66%
Previsione annuale:
32.23%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 182.14 USD
Massimale:
10 919.91 USD (10.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.09% (10 913.99 USD)
Per equità:
6.14% (6 456.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|96
|XAUUSD
|40
|NDX
|38
|AUDCAD
|23
|XTIUSD
|21
|GBPJPY
|16
|USDJPY
|12
|SP500
|11
|XAGUSD
|8
|GBPUSD
|7
|GDAXI
|3
|USDCHF
|3
|XNGUSD
|2
|FCHI40
|2
|STOXX50E
|2
|SBUX
|1
|XOM
|1
|MSFT
|1
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|AMZN
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|641
|XAUUSD
|9.1K
|NDX
|-4.4K
|AUDCAD
|634
|XTIUSD
|647
|GBPJPY
|5.1K
|USDJPY
|-1.5K
|SP500
|-3.6K
|XAGUSD
|-4.1K
|GBPUSD
|-1.3K
|GDAXI
|-1.1K
|USDCHF
|688
|XNGUSD
|-1.9K
|FCHI40
|851
|STOXX50E
|1.5K
|SBUX
|-295
|XOM
|-292
|MSFT
|-55
|AUDUSD
|503
|USDCAD
|551
|AMZN
|-25
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.1K
|XAUUSD
|23K
|NDX
|7.6K
|AUDCAD
|3.3K
|XTIUSD
|280
|GBPJPY
|6.6K
|USDJPY
|-148
|SP500
|-2.3K
|XAGUSD
|-3.3K
|GBPUSD
|-2.5K
|GDAXI
|-1.9K
|USDCHF
|145
|XNGUSD
|-293
|FCHI40
|1.2K
|STOXX50E
|342
|SBUX
|-26
|XOM
|-26
|MSFT
|-3
|AUDUSD
|141
|USDCAD
|220
|AMZN
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 792.72 USD
Worst Trade: -3 396 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +5 265.62 USD
Massima perdita consecutiva: -2 039.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Darwinex-Live
|0.97 × 4462
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 142
|
PrimeCodex-MT5
|1.06 × 448
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.59 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.03 × 37
|
TickmillUK-Live
|3.43 × 7
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
AdmiralMarkets-Live
|3.63 × 306
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
