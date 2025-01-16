- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
582
盈利交易:
307 (52.74%)
亏损交易:
275 (47.25%)
最好交易:
4 717.14 USD
最差交易:
-5 251.66 USD
毛利:
195 764.63 USD (178 377 pips)
毛利亏损:
-240 769.95 USD (172 757 pips)
最大连续赢利:
13 (5 265.62 USD)
最大连续盈利:
7 759.59 USD (6)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
35.61%
最大入金加载:
100.66%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.83
长期交易:
440 (75.60%)
短期交易:
142 (24.40%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-77.33 USD
平均利润:
637.67 USD
平均损失:
-875.53 USD
最大连续失误:
8 (-3 868.94 USD)
最大连续亏损:
-11 695.45 USD (3)
每月增长:
-1.50%
年度预测:
-18.20%
算法交易:
65%
结余跌幅:
绝对:
45 717.96 USD
最大值:
53 931.29 USD (49.84%)
相对跌幅:
结余:
50.10% (54 370.64 USD)
净值:
10.10% (10 256.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|141
|SP500
|114
|NDX
|81
|XTIUSD
|69
|XAUUSD
|62
|AUDCAD
|31
|USDJPY
|19
|GBPJPY
|16
|GBPUSD
|13
|XAGUSD
|8
|STOXX50E
|6
|USDCHF
|5
|FCHI40
|3
|GDAXI
|3
|AUDUSD
|3
|XNGUSD
|2
|USDCAD
|2
|SBUX
|1
|XOM
|1
|MSFT
|1
|AMZN
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-24K
|SP500
|-11K
|NDX
|-8.2K
|XTIUSD
|303
|XAUUSD
|12K
|AUDCAD
|564
|USDJPY
|491
|GBPJPY
|5.1K
|GBPUSD
|-7.5K
|XAGUSD
|-4.1K
|STOXX50E
|15
|USDCHF
|-5.2K
|FCHI40
|-172
|GDAXI
|-1.1K
|AUDUSD
|1.4K
|XNGUSD
|-1.9K
|USDCAD
|-1.4K
|SBUX
|-295
|XOM
|-292
|MSFT
|-55
|AMZN
|-25
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-758
|SP500
|-3.1K
|NDX
|4.1K
|XTIUSD
|616
|XAUUSD
|2.3K
|AUDCAD
|3.7K
|USDJPY
|538
|GBPJPY
|6.6K
|GBPUSD
|-3.3K
|XAGUSD
|-3.3K
|STOXX50E
|-219
|USDCHF
|-436
|FCHI40
|775
|GDAXI
|-1.9K
|AUDUSD
|194
|XNGUSD
|-293
|USDCAD
|72
|SBUX
|-26
|XOM
|-26
|MSFT
|-3
|AMZN
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 717.14 USD
最差交易: -5 252 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +5 265.62 USD
最大连续亏损: -3 868.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 9
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.29 × 7
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 164
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Darwinex-Live
|0.98 × 4482
|
PrimeCodex-MT5
|1.06 × 448
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.40 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.59 × 29
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
-45%
0
0
USD
USD
56K
USD
USD
116
65%
582
52%
36%
0.81
-77.33
USD
USD
50%
1:200