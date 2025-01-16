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Gonzalo Ernesto Rodriguez Moreno

Skunner24

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307 (52.74%)
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275 (47.25%)
最好交易:
4 717.14 USD
最差交易:
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毛利:
195 764.63 USD (178 377 pips)
毛利亏损:
-240 769.95 USD (172 757 pips)
最大连续赢利:
13 (5 265.62 USD)
最大连续盈利:
7 759.59 USD (6)
夏普比率:
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交易活动:
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长期交易:
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利润因子:
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预期回报:
-77.33 USD
平均利润:
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平均损失:
-875.53 USD
最大连续失误:
8 (-3 868.94 USD)
最大连续亏损:
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每月增长:
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年度预测:
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绝对:
45 717.96 USD
最大值:
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相对跌幅:
结余:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 141
SP500 114
NDX 81
XTIUSD 69
XAUUSD 62
AUDCAD 31
USDJPY 19
GBPJPY 16
GBPUSD 13
XAGUSD 8
STOXX50E 6
USDCHF 5
FCHI40 3
GDAXI 3
AUDUSD 3
XNGUSD 2
USDCAD 2
SBUX 1
XOM 1
MSFT 1
AMZN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -24K
SP500 -11K
NDX -8.2K
XTIUSD 303
XAUUSD 12K
AUDCAD 564
USDJPY 491
GBPJPY 5.1K
GBPUSD -7.5K
XAGUSD -4.1K
STOXX50E 15
USDCHF -5.2K
FCHI40 -172
GDAXI -1.1K
AUDUSD 1.4K
XNGUSD -1.9K
USDCAD -1.4K
SBUX -295
XOM -292
MSFT -55
AMZN -25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -758
SP500 -3.1K
NDX 4.1K
XTIUSD 616
XAUUSD 2.3K
AUDCAD 3.7K
USDJPY 538
GBPJPY 6.6K
GBPUSD -3.3K
XAGUSD -3.3K
STOXX50E -219
USDCHF -436
FCHI40 775
GDAXI -1.9K
AUDUSD 194
XNGUSD -293
USDCAD 72
SBUX -26
XOM -26
MSFT -3
AMZN 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
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AmanaCapital-Live
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Exness-MT5Real3
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1.56 × 36
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1.83 × 6
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2026.08.10 16:21
A large drawdown may occur on the account again
2026.02.18 15:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.13 15:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.02.11 14:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.08 08:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 15:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 505 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 02:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 473 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 21:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 457 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 13:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 438 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 18:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 357 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 18:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 16:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 353 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 07:11
Share of days for 80% of growth is too low
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