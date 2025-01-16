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Gonzalo Ernesto Rodriguez Moreno

Skunner24

Gonzalo Ernesto Rodriguez Moreno
Gonzalo Ernesto Rodriguez Moreno

Gonzalo Ernesto Rodriguez Moreno

0 отзывов
116 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2024 -46%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
581
Прибыльных трейдов:
306 (52.66%)
Убыточных трейдов:
275 (47.33%)
Лучший трейд:
4 717.14 USD
Худший трейд:
-5 251.66 USD
Общая прибыль:
194 484.83 USD (177 842 pips)
Общий убыток:
-240 769.95 USD (172 757 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (5 265.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 759.59 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
35.61%
Макс. загрузка депозита:
100.66%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.86
Длинных трейдов:
439 (75.56%)
Коротких трейдов:
142 (24.44%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-79.66 USD
Средняя прибыль:
635.57 USD
Средний убыток:
-875.53 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 868.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-11 695.45 USD (3)
Прирост в месяц:
-3.94%
Годовой прогноз:
-47.83%
Алготрейдинг:
65%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45 717.96 USD
Максимальная:
53 931.29 USD (49.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.10% (54 370.64 USD)
По эквити:
10.10% (10 256.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 141
SP500 114
NDX 80
XTIUSD 69
XAUUSD 62
AUDCAD 31
USDJPY 19
GBPJPY 16
GBPUSD 13
XAGUSD 8
STOXX50E 6
USDCHF 5
FCHI40 3
GDAXI 3
AUDUSD 3
XNGUSD 2
USDCAD 2
SBUX 1
XOM 1
MSFT 1
AMZN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -24K
SP500 -11K
NDX -9.5K
XTIUSD 303
XAUUSD 12K
AUDCAD 564
USDJPY 491
GBPJPY 5.1K
GBPUSD -7.5K
XAGUSD -4.1K
STOXX50E 15
USDCHF -5.2K
FCHI40 -172
GDAXI -1.1K
AUDUSD 1.4K
XNGUSD -1.9K
USDCAD -1.4K
SBUX -295
XOM -292
MSFT -55
AMZN -25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -758
SP500 -3.1K
NDX 3.5K
XTIUSD 616
XAUUSD 2.3K
AUDCAD 3.7K
USDJPY 538
GBPJPY 6.6K
GBPUSD -3.3K
XAGUSD -3.3K
STOXX50E -219
USDCHF -436
FCHI40 775
GDAXI -1.9K
AUDUSD 194
XNGUSD -293
USDCAD 72
SBUX -26
XOM -26
MSFT -3
AMZN 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 717.14 USD
Худший трейд: -5 252 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +5 265.62 USD
Макс. убыток в серии: -3 868.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 9
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.29 × 7
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 164
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Darwinex-Live
0.98 × 4482
PrimeCodex-MT5
1.06 × 448
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.59 × 29
еще 26...
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Esta es una cuenta que opera de forma Intradia y Swing aminorando el riesgo para operar buscando cuidar tu capital.
Нет отзывов
2026.08.10 16:21
A large drawdown may occur on the account again
2026.02.18 15:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.13 15:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.02.11 14:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.02.08 08:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 15:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 505 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 02:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.21% of days out of 473 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 21:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 457 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 13:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 438 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 18:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 01:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 357 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 18:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 16:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 353 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 07:11
Share of days for 80% of growth is too low
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Skunner24
35 USD в месяц
-46%
0
0
USD
54K
USD
116
65%
581
52%
36%
0.80
-79.66
USD
50%
1:200
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