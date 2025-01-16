- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
581
Прибыльных трейдов:
306 (52.66%)
Убыточных трейдов:
275 (47.33%)
Лучший трейд:
4 717.14 USD
Худший трейд:
-5 251.66 USD
Общая прибыль:
194 484.83 USD (177 842 pips)
Общий убыток:
-240 769.95 USD (172 757 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (5 265.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 759.59 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
35.61%
Макс. загрузка депозита:
100.66%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.86
Длинных трейдов:
439 (75.56%)
Коротких трейдов:
142 (24.44%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-79.66 USD
Средняя прибыль:
635.57 USD
Средний убыток:
-875.53 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 868.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-11 695.45 USD (3)
Прирост в месяц:
-3.94%
Годовой прогноз:
-47.83%
Алготрейдинг:
65%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45 717.96 USD
Максимальная:
53 931.29 USD (49.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.10% (54 370.64 USD)
По эквити:
10.10% (10 256.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|141
|SP500
|114
|NDX
|80
|XTIUSD
|69
|XAUUSD
|62
|AUDCAD
|31
|USDJPY
|19
|GBPJPY
|16
|GBPUSD
|13
|XAGUSD
|8
|STOXX50E
|6
|USDCHF
|5
|FCHI40
|3
|GDAXI
|3
|AUDUSD
|3
|XNGUSD
|2
|USDCAD
|2
|SBUX
|1
|XOM
|1
|MSFT
|1
|AMZN
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-24K
|SP500
|-11K
|NDX
|-9.5K
|XTIUSD
|303
|XAUUSD
|12K
|AUDCAD
|564
|USDJPY
|491
|GBPJPY
|5.1K
|GBPUSD
|-7.5K
|XAGUSD
|-4.1K
|STOXX50E
|15
|USDCHF
|-5.2K
|FCHI40
|-172
|GDAXI
|-1.1K
|AUDUSD
|1.4K
|XNGUSD
|-1.9K
|USDCAD
|-1.4K
|SBUX
|-295
|XOM
|-292
|MSFT
|-55
|AMZN
|-25
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-758
|SP500
|-3.1K
|NDX
|3.5K
|XTIUSD
|616
|XAUUSD
|2.3K
|AUDCAD
|3.7K
|USDJPY
|538
|GBPJPY
|6.6K
|GBPUSD
|-3.3K
|XAGUSD
|-3.3K
|STOXX50E
|-219
|USDCHF
|-436
|FCHI40
|775
|GDAXI
|-1.9K
|AUDUSD
|194
|XNGUSD
|-293
|USDCAD
|72
|SBUX
|-26
|XOM
|-26
|MSFT
|-3
|AMZN
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 717.14 USD
Худший трейд: -5 252 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +5 265.62 USD
Макс. убыток в серии: -3 868.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 9
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.29 × 7
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 164
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Darwinex-Live
|0.98 × 4482
|
PrimeCodex-MT5
|1.06 × 448
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.40 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.59 × 29
еще 26...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Esta es una cuenta que opera de forma Intradia y Swing aminorando el riesgo para operar buscando cuidar tu capital.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
-46%
0
0
USD
USD
54K
USD
USD
116
65%
581
52%
36%
0.80
-79.66
USD
USD
50%
1:200