- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 408
Kârla kapanan işlemler:
2 503 (56.78%)
Zararla kapanan işlemler:
1 905 (43.22%)
En iyi işlem:
3 147.73 USD
En kötü işlem:
-7 514.26 USD
Brüt kâr:
204 812.47 USD (1 515 189 pips)
Brüt zarar:
-184 873.32 USD (1 212 589 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (3 357.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 369.97 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
98.89%
Maks. mevduat yükü:
77.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
2 738 (62.11%)
Satış işlemleri:
1 670 (37.89%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
4.52 USD
Ortalama kâr:
81.83 USD
Ortalama zarar:
-97.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-2 557.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 589.65 USD (15)
Aylık büyüme:
4.52%
Yıllık tahmin:
54.40%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 689.93 USD
Maksimum:
16 602.29 USD (14.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.97% (16 588.77 USD)
Varlığa göre:
5.14% (5 186.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1226
|XAUUSD
|966
|GBPJPY
|723
|GBPUSD
|529
|EURUSD
|487
|NDX
|92
|NI225
|72
|XTIUSD
|72
|SP500
|23
|WS30
|22
|GDAXI
|20
|XAGUSD
|17
|META
|15
|NFLX
|14
|AMZN
|14
|INTC
|12
|WMT
|12
|BAC
|12
|JPM
|12
|V
|12
|MSFT
|12
|TSLA
|12
|ZM
|11
|AAPL
|11
|GOOG
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|13K
|XAUUSD
|16K
|GBPJPY
|-6.7K
|GBPUSD
|-2.4K
|EURUSD
|-2.8K
|NDX
|2.1K
|NI225
|1.4K
|XTIUSD
|-2.6K
|SP500
|-28
|WS30
|2.8K
|GDAXI
|-412
|XAGUSD
|603
|META
|-855
|NFLX
|-1.1K
|AMZN
|-1.4K
|INTC
|853
|WMT
|492
|BAC
|-28
|JPM
|-436
|V
|-1.1K
|MSFT
|331
|TSLA
|142
|ZM
|86
|AAPL
|446
|GOOG
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|64K
|XAUUSD
|293K
|GBPJPY
|-62K
|GBPUSD
|-8.5K
|EURUSD
|-2.6K
|NDX
|65K
|NI225
|21K
|XTIUSD
|-801
|SP500
|1.4K
|WS30
|655
|GDAXI
|-9.1K
|XAGUSD
|4.6K
|META
|-22K
|NFLX
|-48K
|AMZN
|-7.9K
|INTC
|1.5K
|WMT
|962
|BAC
|191
|JPM
|-2.4K
|V
|-9K
|MSFT
|1.4K
|TSLA
|391
|ZM
|459
|AAPL
|5.6K
|GOOG
|16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 147.73 USD
En kötü işlem: -7 514 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +3 357.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 557.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.02 × 139
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
Darwinex-Live
|1.62 × 2388
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.57 × 23
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.39 × 33
|
Swissquote-Server
|3.45 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.51 × 295
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.93 × 29
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
Min deposit: 5000 USD
Past performance is no guarantee of future results.
Disclaimer:
Past performance is no guarantee of future results.
Subscribe to the signal at your own risk.
İnceleme yok
