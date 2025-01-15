SinyallerBölümler
Thi Ngoc Tram Le

ZOLL CP

Thi Ngoc Tram Le
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 408
Kârla kapanan işlemler:
2 503 (56.78%)
Zararla kapanan işlemler:
1 905 (43.22%)
En iyi işlem:
3 147.73 USD
En kötü işlem:
-7 514.26 USD
Brüt kâr:
204 812.47 USD (1 515 189 pips)
Brüt zarar:
-184 873.32 USD (1 212 589 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (3 357.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 369.97 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
98.89%
Maks. mevduat yükü:
77.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
2 738 (62.11%)
Satış işlemleri:
1 670 (37.89%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
4.52 USD
Ortalama kâr:
81.83 USD
Ortalama zarar:
-97.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-2 557.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 589.65 USD (15)
Aylık büyüme:
4.52%
Yıllık tahmin:
54.40%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 689.93 USD
Maksimum:
16 602.29 USD (14.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.97% (16 588.77 USD)
Varlığa göre:
5.14% (5 186.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1226
XAUUSD 966
GBPJPY 723
GBPUSD 529
EURUSD 487
NDX 92
NI225 72
XTIUSD 72
SP500 23
WS30 22
GDAXI 20
XAGUSD 17
META 15
NFLX 14
AMZN 14
INTC 12
WMT 12
BAC 12
JPM 12
V 12
MSFT 12
TSLA 12
ZM 11
AAPL 11
GOOG 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 13K
XAUUSD 16K
GBPJPY -6.7K
GBPUSD -2.4K
EURUSD -2.8K
NDX 2.1K
NI225 1.4K
XTIUSD -2.6K
SP500 -28
WS30 2.8K
GDAXI -412
XAGUSD 603
META -855
NFLX -1.1K
AMZN -1.4K
INTC 853
WMT 492
BAC -28
JPM -436
V -1.1K
MSFT 331
TSLA 142
ZM 86
AAPL 446
GOOG 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 64K
XAUUSD 293K
GBPJPY -62K
GBPUSD -8.5K
EURUSD -2.6K
NDX 65K
NI225 21K
XTIUSD -801
SP500 1.4K
WS30 655
GDAXI -9.1K
XAGUSD 4.6K
META -22K
NFLX -48K
AMZN -7.9K
INTC 1.5K
WMT 962
BAC 191
JPM -2.4K
V -9K
MSFT 1.4K
TSLA 391
ZM 459
AAPL 5.6K
GOOG 16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 147.73 USD
En kötü işlem: -7 514 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +3 357.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 557.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
1.02 × 139
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Darwinex-Live
1.62 × 2388
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.57 × 23
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.39 × 33
Swissquote-Server
3.45 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.51 × 295
KuberaCapitalMarkets-Server
3.93 × 29
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
14 daha fazla...
Min deposit: 5000 USD

Disclaimer:

Past performance is no guarantee of future results.
Subscribe to the signal at your own risk.



İnceleme yok
2025.05.05 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 12:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 17:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 10:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 14:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 11:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 08:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 11:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 07:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
