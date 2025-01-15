- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
7 517
Прибыльных трейдов:
3 826 (50.89%)
Убыточных трейдов:
3 691 (49.10%)
Лучший трейд:
3 147.73 USD
Худший трейд:
-7 514.26 USD
Общая прибыль:
326 119.27 USD (4 614 915 pips)
Общий убыток:
-297 235.32 USD (4 077 232 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (3 357.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 369.97 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
98.89%
Макс. загрузка депозита:
77.20%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
106
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.74
Длинных трейдов:
5 479 (72.89%)
Коротких трейдов:
2 038 (27.11%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
3.84 USD
Средняя прибыль:
85.24 USD
Средний убыток:
-80.53 USD
Макс. серия проигрышей:
35 (-2 557.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 589.65 USD (15)
Прирост в месяц:
-2.85%
Годовой прогноз:
-34.59%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 689.93 USD
Максимальная:
16 602.29 USD (14.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.97% (16 588.77 USD)
По эквити:
5.14% (5 186.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1836
|XAUUSD
|1404
|GBPJPY
|1131
|GBPUSD
|529
|EURUSD
|487
|NDX
|287
|NI225
|258
|XTIUSD
|226
|WS30
|129
|SP500
|120
|XAGUSD
|95
|GDAXI
|84
|WMT
|78
|JPM
|75
|AMZN
|71
|AMD
|69
|INTC
|67
|ZM
|64
|BAC
|63
|NVDA
|63
|V
|61
|MSFT
|59
|GOOG
|59
|META
|56
|AAPL
|55
|TSLA
|53
|NFLX
|38
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|18K
|XAUUSD
|19K
|GBPJPY
|-4.6K
|GBPUSD
|-2.4K
|EURUSD
|-2.8K
|NDX
|974
|NI225
|1.4K
|XTIUSD
|484
|WS30
|1.9K
|SP500
|-945
|XAGUSD
|3.2K
|GDAXI
|-537
|WMT
|-792
|JPM
|-1.1K
|AMZN
|-3K
|AMD
|3K
|INTC
|4.7K
|ZM
|-1.4K
|BAC
|360
|NVDA
|-2.1K
|V
|-3.1K
|MSFT
|-1.5K
|GOOG
|4.1K
|META
|-3.5K
|AAPL
|1.9K
|TSLA
|8
|NFLX
|-1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|117K
|XAUUSD
|571K
|GBPJPY
|-44K
|GBPUSD
|-8.5K
|EURUSD
|-2.6K
|NDX
|31K
|NI225
|24K
|XTIUSD
|8.5K
|WS30
|-258
|SP500
|677
|XAGUSD
|59K
|GDAXI
|-5.8K
|WMT
|-4K
|JPM
|-7K
|AMZN
|-23K
|AMD
|17K
|INTC
|13K
|ZM
|-6.2K
|BAC
|1.7K
|NVDA
|-26K
|V
|-26K
|MSFT
|-31K
|GOOG
|35K
|META
|-99K
|AAPL
|23K
|TSLA
|-8.1K
|NFLX
|-72K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 147.73 USD
Худший трейд: -7 514 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +3 357.63 USD
Макс. убыток в серии: -2 557.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.33 × 6
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.97 × 147
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Darwinex-Live
|1.62 × 2408
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
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Zoll CP
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
3000 USD в месяц
29%
0
0
USD
USD
130K
USD
USD
82
99%
7 517
50%
99%
1.09
3.84
USD
USD
15%
1:200