СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ZOLL CP
Thi Ngoc Tram Le

ZOLL CP

Thi Ngoc Tram Le
Thi Ngoc Tram Le

Thi Ngoc Tram Le

4.4 (237)
Привет, я Ле — профессиональный алгоритмический трейдер из Вьетнама.
Я проектирую и разрабатываю продвинутые торговые стратегии, превращая их в мощных алгоритмических роботов для MetaTrader 5.
5 продуктов 8 сигналов 1 тема 2 комментария
0 отзывов
Надежность
82 недели
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2025 29%
Darwinex-Live
1:200
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7 517
Прибыльных трейдов:
3 826 (50.89%)
Убыточных трейдов:
3 691 (49.10%)
Лучший трейд:
3 147.73 USD
Худший трейд:
-7 514.26 USD
Общая прибыль:
326 119.27 USD (4 614 915 pips)
Общий убыток:
-297 235.32 USD (4 077 232 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (3 357.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 369.97 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
98.89%
Макс. загрузка депозита:
77.20%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
106
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.74
Длинных трейдов:
5 479 (72.89%)
Коротких трейдов:
2 038 (27.11%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
3.84 USD
Средняя прибыль:
85.24 USD
Средний убыток:
-80.53 USD
Макс. серия проигрышей:
35 (-2 557.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 589.65 USD (15)
Прирост в месяц:
-2.85%
Годовой прогноз:
-34.59%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 689.93 USD
Максимальная:
16 602.29 USD (14.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.97% (16 588.77 USD)
По эквити:
5.14% (5 186.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 1836
XAUUSD 1404
GBPJPY 1131
GBPUSD 529
EURUSD 487
NDX 287
NI225 258
XTIUSD 226
WS30 129
SP500 120
XAGUSD 95
GDAXI 84
WMT 78
JPM 75
AMZN 71
AMD 69
INTC 67
ZM 64
BAC 63
NVDA 63
V 61
MSFT 59
GOOG 59
META 56
AAPL 55
TSLA 53
NFLX 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 18K
XAUUSD 19K
GBPJPY -4.6K
GBPUSD -2.4K
EURUSD -2.8K
NDX 974
NI225 1.4K
XTIUSD 484
WS30 1.9K
SP500 -945
XAGUSD 3.2K
GDAXI -537
WMT -792
JPM -1.1K
AMZN -3K
AMD 3K
INTC 4.7K
ZM -1.4K
BAC 360
NVDA -2.1K
V -3.1K
MSFT -1.5K
GOOG 4.1K
META -3.5K
AAPL 1.9K
TSLA 8
NFLX -1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 117K
XAUUSD 571K
GBPJPY -44K
GBPUSD -8.5K
EURUSD -2.6K
NDX 31K
NI225 24K
XTIUSD 8.5K
WS30 -258
SP500 677
XAGUSD 59K
GDAXI -5.8K
WMT -4K
JPM -7K
AMZN -23K
AMD 17K
INTC 13K
ZM -6.2K
BAC 1.7K
NVDA -26K
V -26K
MSFT -31K
GOOG 35K
META -99K
AAPL 23K
TSLA -8.1K
NFLX -72K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 147.73 USD
Худший трейд: -7 514 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +3 357.63 USD
Макс. убыток в серии: -2 557.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.33 × 6
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.97 × 147
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Darwinex-Live
1.62 × 2408
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
еще 26...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Zoll CP


Нет отзывов
2025.12.04 22:11
No swaps are charged
2025.12.04 22:11
No swaps are charged
2025.12.04 10:58
No swaps are charged on the signal account
2025.05.05 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 12:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 17:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 10:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 14:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 11:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 08:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 11:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 07:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ZOLL CP
3000 USD в месяц
29%
0
0
USD
130K
USD
82
99%
7 517
50%
99%
1.09
3.84
USD
15%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.