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Thi Ngoc Tram Le

ZOLL CP

Thi Ngoc Tram Le
Thi Ngoc Tram Le

Thi Ngoc Tram Le

4.4 (237)
你好，我是Le——来自越南的专业算法交易员。

我设计和开发先进的交易策略，将它们转化为MetaTrader 5的强大算法机器人。
我的热情在于将市场洞察与技术相结合，创建精确且稳定的自动化交易系统。
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交易:
7 554
盈利交易:
3 842 (50.86%)
亏损交易:
3 712 (49.14%)
最好交易:
3 147.73 USD
最差交易:
-7 514.26 USD
毛利:
327 497.08 USD (4 632 218 pips)
毛利亏损:
-297 901.77 USD (4 090 721 pips)
最大连续赢利:
46 (3 357.63 USD)
最大连续盈利:
8 369.97 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
98.89%
最大入金加载:
77.20%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
113
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.78
长期交易:
5 513 (72.98%)
短期交易:
2 041 (27.02%)
利润因子:
1.10
预期回报:
3.92 USD
平均利润:
85.24 USD
平均损失:
-80.25 USD
最大连续失误:
35 (-2 557.34 USD)
最大连续亏损:
-7 589.65 USD (15)
每月增长:
-1.77%
年度预测:
-21.48%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
9 689.93 USD
最大值:
16 602.29 USD (14.98%)
相对跌幅:
结余:
14.97% (16 588.77 USD)
净值:
5.14% (5 186.83 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 1847
XAUUSD 1406
GBPJPY 1134
GBPUSD 529
EURUSD 487
NDX 288
NI225 258
XTIUSD 228
WS30 132
SP500 121
XAGUSD 96
GDAXI 85
WMT 78
JPM 75
AMZN 74
AMD 69
INTC 67
ZM 64
BAC 63
NVDA 63
V 62
MSFT 61
GOOG 61
META 56
AAPL 55
TSLA 53
NFLX 42
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 18K
XAUUSD 19K
GBPJPY -4.1K
GBPUSD -2.4K
EURUSD -2.8K
NDX 977
NI225 1.4K
XTIUSD 694
WS30 1.8K
SP500 -943
XAGUSD 3.6K
GDAXI -512
WMT -792
JPM -1.1K
AMZN -3K
AMD 3K
INTC 4.7K
ZM -1.4K
BAC 360
NVDA -2.1K
V -2.9K
MSFT -1.5K
GOOG 3.9K
META -3.5K
AAPL 1.9K
TSLA 8
NFLX -1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 116K
XAUUSD 568K
GBPJPY -39K
GBPUSD -8.5K
EURUSD -2.6K
NDX 31K
NI225 24K
XTIUSD 9.1K
WS30 -757
SP500 735
XAGUSD 66K
GDAXI -4.9K
WMT -4K
JPM -7K
AMZN -24K
AMD 17K
INTC 13K
ZM -6.2K
BAC 1.7K
NVDA -26K
V -24K
MSFT -32K
GOOG 30K
META -99K
AAPL 23K
TSLA -8.1K
NFLX -72K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
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最好交易: +3 147.73 USD
最差交易: -7 514 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +3 357.63 USD
最大连续亏损: -2 557.34 USD

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ICMarketsEU-MT5
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ICMarketsSC-MT5-2
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Exness-MT5Real
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AdmiralsGroup-Live
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OxSecurities-Live
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RoboForex-ECN
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VTMarkets-Live
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CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.33 × 6
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.97 × 147
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Darwinex-Live
1.62 × 2408
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
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Zoll CP


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2025.12.04 22:11
No swaps are charged
2025.12.04 22:11
No swaps are charged
2025.12.04 10:58
No swaps are charged on the signal account
2025.05.05 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 12:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 17:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 10:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 01:45
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2025.04.17 14:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 08:43
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2025.04.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 11:42
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2025.04.16 08:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 08:05
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2025.04.09 11:52
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2025.04.09 07:49
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