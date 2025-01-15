- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
7 554
盈利交易:
3 842 (50.86%)
亏损交易:
3 712 (49.14%)
最好交易:
3 147.73 USD
最差交易:
-7 514.26 USD
毛利:
327 497.08 USD (4 632 218 pips)
毛利亏损:
-297 901.77 USD (4 090 721 pips)
最大连续赢利:
46 (3 357.63 USD)
最大连续盈利:
8 369.97 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
98.89%
最大入金加载:
77.20%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
113
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.78
长期交易:
5 513 (72.98%)
短期交易:
2 041 (27.02%)
利润因子:
1.10
预期回报:
3.92 USD
平均利润:
85.24 USD
平均损失:
-80.25 USD
最大连续失误:
35 (-2 557.34 USD)
最大连续亏损:
-7 589.65 USD (15)
每月增长:
-1.77%
年度预测:
-21.48%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
9 689.93 USD
最大值:
16 602.29 USD (14.98%)
相对跌幅:
结余:
14.97% (16 588.77 USD)
净值:
5.14% (5 186.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1847
|XAUUSD
|1406
|GBPJPY
|1134
|GBPUSD
|529
|EURUSD
|487
|NDX
|288
|NI225
|258
|XTIUSD
|228
|WS30
|132
|SP500
|121
|XAGUSD
|96
|GDAXI
|85
|WMT
|78
|JPM
|75
|AMZN
|74
|AMD
|69
|INTC
|67
|ZM
|64
|BAC
|63
|NVDA
|63
|V
|62
|MSFT
|61
|GOOG
|61
|META
|56
|AAPL
|55
|TSLA
|53
|NFLX
|42
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|18K
|XAUUSD
|19K
|GBPJPY
|-4.1K
|GBPUSD
|-2.4K
|EURUSD
|-2.8K
|NDX
|977
|NI225
|1.4K
|XTIUSD
|694
|WS30
|1.8K
|SP500
|-943
|XAGUSD
|3.6K
|GDAXI
|-512
|WMT
|-792
|JPM
|-1.1K
|AMZN
|-3K
|AMD
|3K
|INTC
|4.7K
|ZM
|-1.4K
|BAC
|360
|NVDA
|-2.1K
|V
|-2.9K
|MSFT
|-1.5K
|GOOG
|3.9K
|META
|-3.5K
|AAPL
|1.9K
|TSLA
|8
|NFLX
|-1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|116K
|XAUUSD
|568K
|GBPJPY
|-39K
|GBPUSD
|-8.5K
|EURUSD
|-2.6K
|NDX
|31K
|NI225
|24K
|XTIUSD
|9.1K
|WS30
|-757
|SP500
|735
|XAGUSD
|66K
|GDAXI
|-4.9K
|WMT
|-4K
|JPM
|-7K
|AMZN
|-24K
|AMD
|17K
|INTC
|13K
|ZM
|-6.2K
|BAC
|1.7K
|NVDA
|-26K
|V
|-24K
|MSFT
|-32K
|GOOG
|30K
|META
|-99K
|AAPL
|23K
|TSLA
|-8.1K
|NFLX
|-72K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 147.73 USD
最差交易: -7 514 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +3 357.63 USD
最大连续亏损: -2 557.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.33 × 6
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.97 × 147
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Darwinex-Live
|1.62 × 2408
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
Zoll CP
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
30%
0
0
USD
USD
131K
USD
USD
82
99%
7 554
50%
99%
1.09
3.92
USD
USD
15%
1:200