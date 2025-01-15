SignauxSections
ZOLL CP
Thi Ngoc Tram Le

ZOLL CP

Thi Ngoc Tram Le
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 394
Bénéfice trades:
2 495 (56.78%)
Perte trades:
1 899 (43.22%)
Meilleure transaction:
3 147.73 USD
Pire transaction:
-7 514.26 USD
Bénéfice brut:
204 179.42 USD (1 509 204 pips)
Perte brute:
-184 760.83 USD (1 210 058 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (3 357.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 369.97 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
98.89%
Charge de dépôt maximale:
77.20%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
108
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.17
Longs trades:
2 725 (62.02%)
Courts trades:
1 669 (37.98%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
4.42 USD
Bénéfice moyen:
81.84 USD
Perte moyenne:
-97.29 USD
Pertes consécutives maximales:
35 (-2 557.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 589.65 USD (15)
Croissance mensuelle:
3.52%
Prévision annuelle:
42.67%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9 689.93 USD
Maximal:
16 602.29 USD (14.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.97% (16 588.77 USD)
Par fonds propres:
5.14% (5 186.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 1220
XAUUSD 965
GBPJPY 718
GBPUSD 529
EURUSD 487
NDX 92
NI225 72
XTIUSD 70
SP500 23
WS30 22
GDAXI 20
XAGUSD 17
META 15
NFLX 14
AMZN 14
INTC 12
WMT 12
BAC 12
JPM 12
V 12
MSFT 12
TSLA 12
ZM 11
AAPL 11
GOOG 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 12K
XAUUSD 16K
GBPJPY -6.7K
GBPUSD -2.4K
EURUSD -2.8K
NDX 2.1K
NI225 1.4K
XTIUSD -3K
SP500 -28
WS30 2.8K
GDAXI -412
XAGUSD 603
META -855
NFLX -1.1K
AMZN -1.4K
INTC 853
WMT 492
BAC -28
JPM -436
V -1.1K
MSFT 331
TSLA 142
ZM 86
AAPL 446
GOOG 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 61K
XAUUSD 292K
GBPJPY -61K
GBPUSD -8.5K
EURUSD -2.6K
NDX 65K
NI225 21K
XTIUSD -1.2K
SP500 1.4K
WS30 655
GDAXI -9.1K
XAGUSD 4.6K
META -22K
NFLX -48K
AMZN -7.9K
INTC 1.5K
WMT 962
BAC 191
JPM -2.4K
V -9K
MSFT 1.4K
TSLA 391
ZM 459
AAPL 5.6K
GOOG 16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 147.73 USD
Pire transaction: -7 514 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +3 357.63 USD
Perte consécutive maximale: -2 557.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
1.02 × 139
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
TradeMaxGlobal-Live
1.22 × 63
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Darwinex-Live
1.62 × 2388
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.57 × 23
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.39 × 33
Swissquote-Server
3.48 × 58
AdmiralMarkets-Live
3.51 × 295
KuberaCapitalMarkets-Server
3.93 × 29
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
14 plus...
Min deposit: 5000 USD

Disclaimer:

Past performance is no guarantee of future results.
Subscribe to the signal at your own risk.



Aucun avis
2025.05.05 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 12:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 17:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 10:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 14:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 11:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 08:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 11:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 07:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
