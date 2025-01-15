SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ZOLL CP
Thi Ngoc Tram Le

ZOLL CP

Thi Ngoc Tram Le
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 20%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 408
Profit Trade:
2 503 (56.78%)
Loss Trade:
1 905 (43.22%)
Best Trade:
3 147.73 USD
Worst Trade:
-7 514.26 USD
Profitto lordo:
204 812.47 USD (1 515 189 pips)
Perdita lorda:
-184 873.32 USD (1 212 589 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (3 357.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 369.97 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
98.89%
Massimo carico di deposito:
77.20%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
2 738 (62.11%)
Short Trade:
1 670 (37.89%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
4.52 USD
Profitto medio:
81.83 USD
Perdita media:
-97.05 USD
Massime perdite consecutive:
35 (-2 557.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 589.65 USD (15)
Crescita mensile:
4.31%
Previsione annuale:
49.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 689.93 USD
Massimale:
16 602.29 USD (14.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.97% (16 588.77 USD)
Per equità:
5.14% (5 186.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1226
XAUUSD 966
GBPJPY 723
GBPUSD 529
EURUSD 487
NDX 92
NI225 72
XTIUSD 72
SP500 23
WS30 22
GDAXI 20
XAGUSD 17
META 15
NFLX 14
AMZN 14
INTC 12
WMT 12
BAC 12
JPM 12
V 12
MSFT 12
TSLA 12
ZM 11
AAPL 11
GOOG 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 13K
XAUUSD 16K
GBPJPY -6.7K
GBPUSD -2.4K
EURUSD -2.8K
NDX 2.1K
NI225 1.4K
XTIUSD -2.6K
SP500 -28
WS30 2.8K
GDAXI -412
XAGUSD 603
META -855
NFLX -1.1K
AMZN -1.4K
INTC 853
WMT 492
BAC -28
JPM -436
V -1.1K
MSFT 331
TSLA 142
ZM 86
AAPL 446
GOOG 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 64K
XAUUSD 293K
GBPJPY -62K
GBPUSD -8.5K
EURUSD -2.6K
NDX 65K
NI225 21K
XTIUSD -801
SP500 1.4K
WS30 655
GDAXI -9.1K
XAGUSD 4.6K
META -22K
NFLX -48K
AMZN -7.9K
INTC 1.5K
WMT 962
BAC 191
JPM -2.4K
V -9K
MSFT 1.4K
TSLA 391
ZM 459
AAPL 5.6K
GOOG 16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 147.73 USD
Worst Trade: -7 514 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +3 357.63 USD
Massima perdita consecutiva: -2 557.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
1.02 × 139
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Darwinex-Live
1.62 × 2388
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.57 × 23
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.39 × 33
Swissquote-Server
3.45 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.51 × 295
KuberaCapitalMarkets-Server
3.93 × 29
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
14 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Min deposit: 5000 USD

Disclaimer:

Past performance is no guarantee of future results.
Subscribe to the signal at your own risk.



Non ci sono recensioni
2025.05.05 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 10:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.30 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 12:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 08:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.95% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 17:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 10:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 14:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.17 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 11:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.16 08:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 08:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 11:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 07:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ZOLL CP
3000USD al mese
20%
0
0
USD
120K
USD
37
99%
4 408
56%
99%
1.10
4.52
USD
15%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.