- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 408
Profit Trade:
2 503 (56.78%)
Loss Trade:
1 905 (43.22%)
Best Trade:
3 147.73 USD
Worst Trade:
-7 514.26 USD
Profitto lordo:
204 812.47 USD (1 515 189 pips)
Perdita lorda:
-184 873.32 USD (1 212 589 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (3 357.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 369.97 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
98.89%
Massimo carico di deposito:
77.20%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
2 738 (62.11%)
Short Trade:
1 670 (37.89%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
4.52 USD
Profitto medio:
81.83 USD
Perdita media:
-97.05 USD
Massime perdite consecutive:
35 (-2 557.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 589.65 USD (15)
Crescita mensile:
4.31%
Previsione annuale:
49.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 689.93 USD
Massimale:
16 602.29 USD (14.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.97% (16 588.77 USD)
Per equità:
5.14% (5 186.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1226
|XAUUSD
|966
|GBPJPY
|723
|GBPUSD
|529
|EURUSD
|487
|NDX
|92
|NI225
|72
|XTIUSD
|72
|SP500
|23
|WS30
|22
|GDAXI
|20
|XAGUSD
|17
|META
|15
|NFLX
|14
|AMZN
|14
|INTC
|12
|WMT
|12
|BAC
|12
|JPM
|12
|V
|12
|MSFT
|12
|TSLA
|12
|ZM
|11
|AAPL
|11
|GOOG
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|13K
|XAUUSD
|16K
|GBPJPY
|-6.7K
|GBPUSD
|-2.4K
|EURUSD
|-2.8K
|NDX
|2.1K
|NI225
|1.4K
|XTIUSD
|-2.6K
|SP500
|-28
|WS30
|2.8K
|GDAXI
|-412
|XAGUSD
|603
|META
|-855
|NFLX
|-1.1K
|AMZN
|-1.4K
|INTC
|853
|WMT
|492
|BAC
|-28
|JPM
|-436
|V
|-1.1K
|MSFT
|331
|TSLA
|142
|ZM
|86
|AAPL
|446
|GOOG
|2.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|64K
|XAUUSD
|293K
|GBPJPY
|-62K
|GBPUSD
|-8.5K
|EURUSD
|-2.6K
|NDX
|65K
|NI225
|21K
|XTIUSD
|-801
|SP500
|1.4K
|WS30
|655
|GDAXI
|-9.1K
|XAGUSD
|4.6K
|META
|-22K
|NFLX
|-48K
|AMZN
|-7.9K
|INTC
|1.5K
|WMT
|962
|BAC
|191
|JPM
|-2.4K
|V
|-9K
|MSFT
|1.4K
|TSLA
|391
|ZM
|459
|AAPL
|5.6K
|GOOG
|16K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 147.73 USD
Worst Trade: -7 514 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +3 357.63 USD
Massima perdita consecutiva: -2 557.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.02 × 139
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
Darwinex-Live
|1.62 × 2388
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.57 × 23
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.39 × 33
|
Swissquote-Server
|3.45 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.51 × 295
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.93 × 29
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
14 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Min deposit: 5000 USD
Past performance is no guarantee of future results.
Disclaimer:
Past performance is no guarantee of future results.
Subscribe to the signal at your own risk.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
3000USD al mese
20%
0
0
USD
USD
120K
USD
USD
37
99%
4 408
56%
99%
1.10
4.52
USD
USD
15%
1:200