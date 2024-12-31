SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Long Term Strategy 2
Mykhailo Krygin

Long Term Strategy 2

Mykhailo Krygin
0 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 64%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 016
Kârla kapanan işlemler:
498 (49.01%)
Zararla kapanan işlemler:
518 (50.98%)
En iyi işlem:
484.39 USD
En kötü işlem:
-182.62 USD
Brüt kâr:
2 014.44 USD (168 824 pips)
Brüt zarar:
-1 586.52 USD (601 525 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (89.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
484.39 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
64.26%
Maks. mevduat yükü:
24.99%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.28
Alış işlemleri:
520 (51.18%)
Satış işlemleri:
496 (48.82%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
4.05 USD
Ortalama zarar:
-3.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-65.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-182.62 USD (1)
Aylık büyüme:
-16.46%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
333.08 USD (28.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.07% (333.08 USD)
Varlığa göre:
73.80% (741.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 57
CADCHF 57
NZDJPY 57
EURUSD 56
USDCHF 56
EURCHF 56
GBPJPY 56
AUDJPY 56
AUDCHF 56
NZDCHF 56
GBPCHF 55
NZDUSD 54
EURAUD 53
EURGBP 52
GBPCAD 52
USDCAD 50
CADJPY 43
AUDUSD 27
AUDCAD 20
GBPNZD 13
EURNZD 10
profit 5
EURJPY 5
BITCOIN 4
CHFJPY 3
XAGUSD 2
AUDNZD 2
XAUUSD 1
XAGEUR 1
EURCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 122
CADCHF -28
NZDJPY 45
EURUSD -9
USDCHF -17
EURCHF -18
GBPJPY 150
AUDJPY 68
AUDCHF -22
NZDCHF -35
GBPCHF -23
NZDUSD 21
EURAUD -46
EURGBP -25
GBPCAD 7
USDCAD 8
CADJPY 61
AUDUSD 13
AUDCAD -1
GBPNZD 8
EURNZD -52
profit 302
EURJPY 58
BITCOIN -52
CHFJPY 1
XAGUSD -66
AUDNZD -1
XAUUSD 1
XAGEUR -41
EURCAD -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 16K
CADCHF -1.5K
NZDJPY 6.2K
EURUSD -613
USDCHF -1.2K
EURCHF -738
GBPJPY 18K
AUDJPY 9.6K
AUDCHF -918
NZDCHF -2.4K
GBPCHF -2.9K
NZDUSD 2.5K
EURAUD -4.4K
EURGBP -2.1K
GBPCAD -985
USDCAD 834
CADJPY 9.7K
AUDUSD 1.4K
AUDCAD 536
GBPNZD -413
EURNZD -8.7K
profit 0
EURJPY 8.9K
BITCOIN -478K
CHFJPY 302
XAGUSD -1.1K
AUDNZD -188
XAUUSD 80
XAGEUR -706
EURCAD -99
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +484.39 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +89.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PUPrime-Live 5
2.00 × 1
Alpari-Pro.ECN3
5.21 × 1553
Alpari-Pro.ECN2
5.83 × 109
I have over 18 years of Forex trading experience (since 2006). My trading system is the result of my many years of experience. Trading signals appear on average once a month for several currency pairs at the same time. I do not use any indicators or experts in my trading. And I am also a professional freelancer creating Indicators and EAs for Metatrader.


İnceleme yok
2025.11.25 17:31
Share of trading days is too low
2025.10.20 06:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 20:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 10:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.19 10:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.18 06:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 09:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 11:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.25 09:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.24 21:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.14 06:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 10:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 07:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
