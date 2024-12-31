- Büyüme
İşlemler:
1 016
Kârla kapanan işlemler:
498 (49.01%)
Zararla kapanan işlemler:
518 (50.98%)
En iyi işlem:
484.39 USD
En kötü işlem:
-182.62 USD
Brüt kâr:
2 014.44 USD (168 824 pips)
Brüt zarar:
-1 586.52 USD (601 525 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (89.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
484.39 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
64.26%
Maks. mevduat yükü:
24.99%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.28
Alış işlemleri:
520 (51.18%)
Satış işlemleri:
496 (48.82%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
4.05 USD
Ortalama zarar:
-3.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-65.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-182.62 USD (1)
Aylık büyüme:
-16.46%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
333.08 USD (28.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.07% (333.08 USD)
Varlığa göre:
73.80% (741.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|57
|CADCHF
|57
|NZDJPY
|57
|EURUSD
|56
|USDCHF
|56
|EURCHF
|56
|GBPJPY
|56
|AUDJPY
|56
|AUDCHF
|56
|NZDCHF
|56
|GBPCHF
|55
|NZDUSD
|54
|EURAUD
|53
|EURGBP
|52
|GBPCAD
|52
|USDCAD
|50
|CADJPY
|43
|AUDUSD
|27
|AUDCAD
|20
|GBPNZD
|13
|EURNZD
|10
|profit
|5
|EURJPY
|5
|BITCOIN
|4
|CHFJPY
|3
|XAGUSD
|2
|AUDNZD
|2
|XAUUSD
|1
|XAGEUR
|1
|EURCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|122
|CADCHF
|-28
|NZDJPY
|45
|EURUSD
|-9
|USDCHF
|-17
|EURCHF
|-18
|GBPJPY
|150
|AUDJPY
|68
|AUDCHF
|-22
|NZDCHF
|-35
|GBPCHF
|-23
|NZDUSD
|21
|EURAUD
|-46
|EURGBP
|-25
|GBPCAD
|7
|USDCAD
|8
|CADJPY
|61
|AUDUSD
|13
|AUDCAD
|-1
|GBPNZD
|8
|EURNZD
|-52
|profit
|302
|EURJPY
|58
|BITCOIN
|-52
|CHFJPY
|1
|XAGUSD
|-66
|AUDNZD
|-1
|XAUUSD
|1
|XAGEUR
|-41
|EURCAD
|-1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|16K
|CADCHF
|-1.5K
|NZDJPY
|6.2K
|EURUSD
|-613
|USDCHF
|-1.2K
|EURCHF
|-738
|GBPJPY
|18K
|AUDJPY
|9.6K
|AUDCHF
|-918
|NZDCHF
|-2.4K
|GBPCHF
|-2.9K
|NZDUSD
|2.5K
|EURAUD
|-4.4K
|EURGBP
|-2.1K
|GBPCAD
|-985
|USDCAD
|834
|CADJPY
|9.7K
|AUDUSD
|1.4K
|AUDCAD
|536
|GBPNZD
|-413
|EURNZD
|-8.7K
|profit
|0
|EURJPY
|8.9K
|BITCOIN
|-478K
|CHFJPY
|302
|XAGUSD
|-1.1K
|AUDNZD
|-188
|XAUUSD
|80
|XAGEUR
|-706
|EURCAD
|-99
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +484.39 USD
En kötü işlem: -183 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +89.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-Pro.ECN3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
I have over 18 years of Forex trading experience (since 2006). My trading system is the result of my many years of experience. Trading signals appear on average once a month for several currency pairs at the same time. I do not use any indicators or experts in my trading. And I am also a professional freelancer creating Indicators and EAs for Metatrader.
Ayda 100 USD
64%
0
0
USD
USD
678
USD
USD
52
92%
1 016
49%
64%
1.26
0.42
USD
USD
74%
1:500